Comment profiter de la Livebox 6 au meilleur prix ?

[Deal du jour] Qui dit nouvelle Livebox dit nouvelles offres chez Orange. L’opérateur propose notamment des combos Internet fibre + forfaits mobile attractifs. On vous dit tout.

Si la nouvelle Livebox 6 compatible Wi-Fi 6E vous intéresse mais que son prix vous rebute ( 34,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 54,99 euros par mois), il y a peut-être un moyen de l’obtenir sans vous ruiner. L’opérateur fait un effort au cas où un client décide de coupler un abonnement Livebox Max Fibre (avec la Livebox 6) à un forfait mobile afin de vous fidéliser. Si ces offres « Open » vous forcent à ne posséder que du Orange à la maison, elles vous permettent aussi de faire des économies.

Pour 33,99 euros par mois (57,99 euros par mois ensuite), vous profiterez d’un petit forfait intégrant 2h d’appels, les SMS/MMS illimités et seulement 100 Mo de data. Ne prenez ce forfait que si vous n’avez pas besoin d’Internet.

Pour 44,99 euros par mois (68,99 euros par mois ensuite), le forfait reste le même mais intègre cette fois-ci 20 Go de 4G. On peut donc l'utiliser avec un smartphone.

Pour 48,99 euros par mois (72,99 euros par mois ensuite), la data baisse à 10 Go, mais les appels deviennent illimités. Pratique si vous téléphonez beaucoup.

Beaucoup plus intéressant, pour 42,99 euros par mois (76,99 euros par mois ensuite), c'est 70 Go de 4G et le reste en illimité qui est proposé. Si on soustrait le prix de l'offre Livebox Max (54,99 euros), cela vous permet de bénéficier d'un bon forfait 4G à 22 euros par mois.

Enfin, si vous avez besoin de beaucoup de data et de 5G, une offre à 47,99 euros par mois (78,99 euros par mois ensuite) propose 120 Go de data, en 5G. Elle supporte également le multi-SIM sur demande. Si on effectue le même calcul qu'avec l'offre 70 Go, cela donne un forfait 5G à 24 euros par mois. C'est très intéressant, surtout si vous avez un smartphone haut de gamme.

Si vous êtes déjà abonné à une offre Livebox, alors il vous faudra payer le prix fort dès le début. Basculer sur une offre Open, pour par exemple prendre le forfait mobile 5G à 24 euros, peut s’avérer intéressant.

Les offres Orange Open Max, avec des forfaits mobiles 4G. // Orange

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose exactement la Livebox 6 ?

Nous avons déjà évoqué la Livebox 6 dans un article dédié, mais refaisons un petit tour du propriétaire malgré tout. Outre son design façon tissu et le retour d’un écran affichant diverses informations sur l’état du réseau par exemple, la box est compatible Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E. Peu de terminaux profitent encore de cette version aux performances décuplées, mais cela ne saurait tarder. De plus, la Livebox 6 propose deux nouveaux mode veille pour économiser de l’énergie. Elle dispose enfin de 5 ports Ethernet, dont un compatible 2,5 Gb/s.

Qu’intègre l’offre Livebox Max ?

Outre la Livebox 6 en elle-même (capable de délivrer un débit descendant de 2 Gbits/s et de 800 Mbits/s montant), voici à quoi donne accès l’abonnement fibre le plus onéreux d’Orange. Il est bien entendu question des appels illimités vers les fixes et mobiles de France et de quelques pays, mais aussi de télévision avec un décodeur 4K (ou deux, sur demande) avec 140 chaînes, la possibilité d’enregistrer les programmes et les replays (avec TF1 Max et 6play Max pour du replay en HD sans pub). Orange propose aussi 3 répéteurs Wi-Fi 6 (sur demande, avec 10€ de frais d’activation) et une Airbox 20 Go, qui vous permet de passer sur un réseau 4G en cas de panne du Wi-Fi.

Si vous décidez de prendre à la fois un abonnement Livebox Max et un forfait mobile chez Orange, pour ces derniers vous aurez 5 choix et des réductions substantielles comparé à si vous preniez les deux offres de manière séparée. Notez que toutes les offres ci-dessous viennent avec un engagement de 12 mois, période à la fin de laquelle le prix augmente sensiblement.

