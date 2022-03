L’excellent ultrabook Dell XPS 13 bénéficie de 250 € de réduction

[Deal du jour] Dell est rapidement devenu incontournable avec son XPS 13. Et si en général, cette gamme est assez onéreuse, le modèle 9305 qui profite du dernier processeur d’Intel passe de 1 299 euros à 1 049 euros sur Amazon.

Depuis sa sortie, le PC portable XPS 13 est très apprécié. Il faut dire qu’il n’a pas cessé d’être mis à jour, afin de répondre au mieux aux exigences des utilisateurs et utilisatrices. Aujourd’hui, on y trouve la 11e génération de processeurs Intel Core, avec les finitions soignées qui existaient déjà dans les versions précédentes.

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le PC portable Dell XPS 13-9305 est désormais affiché à 1 049 euros sur Amazon, soit près de 20 % de remise immédiate.

Le Dell XPS 13 // Source : Source : Dell

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du Dell XPS 13 ?

Le Dell XPS 13 s’inscrit comme un véritable ultrabook premium, et cela saute aux yeux lorsque l’on regarde d’un plus près. Le constructeur abandonne presque les bordures, et adopte un look borderless avec un écran qui semble sans fin grâce à la bordure InfinityEdge sur 3 côtés qui offre un écran de 13,3″ dans un format 11 pouces pour un rapport screen-to-body de 80,7 %.

Par ailleurs, la dalle est de très bonne qualité, car on retrouve une définition Full HD+ (1920 x 1200), agrémenté d’un revêtement antireflet et d’une très forte luminosité maximale. Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Et la marque tient à miser sur la légèreté de son produit, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,16 kg et ses 19 mm d’épaisseur.

Que dire de ses performances ?

Si d’ici quelques mois, la version Plus devrait bénéficier de la nouvelle génération de processeur d’Intel, le modèle 9305 du XPS 13 tiendra toujours la route. Il a le mérite d’avoir une fiche technique bien fournie et puissante. Sous le capot, on a droit à un processeur Intel de 11e génération, le i7 1165G7 cadencé à 2,8 GHz (jusqu’à 4,7 GHz en boost), assisté d’un chipset graphique Intel Iris Xe.

Avec une telle configuration, ce modèle pourra lancer toutes sortes d’applications et de logiciels sans ralentissement. Le tout est complété par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, ce qui assurera une fluidité excellente et de réduire les temps de chargement.Sachez également qu’il est compatible avec le WiFi 6 et tourne sous Windows 11.

Est-il assez endurant ?

Pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie grâce à la batterie 52 Wh à 4 cellules. Cela dépendra de vos usages, mais il peut tenir facilement durant 12 heures, ce qui reste largement suffisant. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère néanmoins être plutôt lente. Et malgré son corps plutôt fin, Dell n’a pas fait l’impasse sur la connectique, avec un port pour carte microSD, une prise jack 3,5 mm, un port USB-C (3.2 Gen 2) ou encore deux ports Thunderbolt 4.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

