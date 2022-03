TV Samsung The Frame (2021) : le prix du tableau QLED de 55 pouces baisse de 830€

[Deal du jour] Le téléviseur QLED The Frame de Samsung est en partie apprécié pour son design atypique qui le fait ressembler à un véritable tableau. C’est le moment idéal pour découvrir cette gamme, car le modèle 55 pouces voit son prix chuter : au lieu de 1 499 euros, il est actuellement à 830 euros.

Le TV Samsung The Frame vous laisse le choix : regarder la télévision ou contempler une oeuvre d’art. Hormis son design proche d’un tableau, ce téléviseur dispose aussi d’autres avantages, comme sa dalle QLED, ses compatibilités avec les meilleures normes vidéos ou encore ses ports HDMI 2.1. Bonne nouvelle, aujourd’hui on peut trouver le modèle de 2021 en version 55 pouces pour moins de 870 euros.

Initialement au prix de 1 499 euros, le TV Samsung The Frame QE55LS03A est désormais à 869 euros sur le site Rue du Commerce. Mais grâce à une ODR valable jusqu’au 25 avril 2022, le téléviseur vous revient à seulement 669 euros.

The Frame 2021 — QE55LS03A

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la particularité de The Frame ?

Aujourd’hui, les téléviseurs se ressemblent et se démarquent difficilement par leur design. Or, si vous optez pour un TV de la gamme The Frame, vous êtes assuré ou assurée d’avoir un téléviseur qui sorte de l’ordinaire. Il prend la forme d’un tableau et laisse apparaître des oeuvres d’art sur l’écran lorsque le téléviseur est éteint. En l’accrochant au mur, vous aurez tout simplement l’impression de ne pas avoir de TV dans votre salon.

Son design épuré et son cadre en bois qui rappellent celles d’un véritable tableau feront leur effet. Évidemment, on peut aussi y afficher du contenu un peu plus personnel, comme des photos. Pour économiser de l’énergie, la télé est pensée pour s’éteindre automatiquement lorsque personne n’est dans la pièce, grâce à son capteur de mouvement.

Est-ce un bon téléviseur ?

Pour sa gamme The Frame, Samsung mise, comme toujours, sur la technologie QLED. Ce téléviseur propose une très belle qualité d’image grâce à sa dalle QLED de 55 pouces, qui supporte la définition 4K UHD et la compatibilité HDR10+. Cette dernière n’arrive certes, pas au niveau de l’OLED, mais apportera tout de même de très beaux contrastes et assurera une bonne reproduction des couleurs. Ajoutons à cela le puissant processeur Quantum Processeur 4K, qui se chargera de transformer et optimiser l’ensemble des contenus en 4K UHD.

Même s’il n’est pas idéal, ce modèle est aussi une bonne référence pour les joueurs et joueuses ! En effet, la Samsung The Frame QE55LS03A intègre des ports HDMI 2.1, pour permettre à votre console PS5 ou Xbox Series X d’afficher de la 4K jusqu’à 120 fps. Il prend aussi en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, FreeSync, utile pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing.

Enfin, Samsung oblige, le système d’exploitation TizenOS sera de la partie, avec ses nombreuses applications immanquables comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

