Orange brade sa fibre à moins de 20 euros par mois en ce moment

[Le Deal du Jour] Il y a du mouvement du côté des offres d’abonnement box Fibre et ADSL. Orange en profite pour se faire remarquer et dégaine un nouveau prix pour son offre Livebox Fibre, qui passe à 19,99 euros par mois la première année.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Déjà en première ligne des promos côté forfait mobile, Orange en remet une couche et décide de brader également son abonnement Fibre LiveBox basique. De quoi obtenir une ligne fibre ainsi qu’un décodeur TV accompagné de plus de 140 chaînes à moindres frais, l’offre étant listée sur le site d’Orange à moins de 20 euros mensuels.

L’offre est disponible uniquement pour les nouveaux clients, jusqu’au 6 avril 2022.

Les détails de l’offre Livebox Fibre. // Source: Orange

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi privilégier Orange plutôt qu’un autre opérateur pour la fibre ?

La réputation d’Orange n’est plus à prouver du côté des télécoms et en particulier du côté de la fibre. L’opérateur propose les meilleurs débits du marché grâce à la norme FTTH (Fiber To The Home), qui permet d’avoir la meilleure qualité de réseau possible, et Orange en a fait sa spécialité. Avec ses abonnements, Orange vous fait profiter d’une ligne pouvant aller jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en envoi. Ce ne sont certes pas les débits théoriques les plus élevés du marché, mais c’est largement suffisant pour regarder des films et séries en streaming avec la meilleure qualité possible. On pense aussi à d’autres usages courants comme le téléchargement de fichiers lourds (les jeux en dématérialisé, par exemple) qui profitent réellement de ces débits.

L’offre prévoit-elle autre chose qu’un accès à la fibre ?

Il s’agit certes d’un gros argument en faveur de cette offre, mais internet ne vient pas seul. L’abonnement Livrebox Fibre propose aussi un accès à un bouquet TV de 140 chaînes que l’on peut visionner depuis son smartphone, sa tablette ou son PC, ou bien par l’intermédiaire du décodeur TV fourni sur demande.

Le téléphone vient conclure l’affaire avec une ligne fixe profitant des appels illimités vers les fixes (pour l’offre Livebox Fibre) et vers les fixes et mobiles (pour l’offre Livebox Fibre). Cette dernière dispose même des appels vers les fixes et mobiles en Europe, DOM, USA et Canada.

Comment faire pour changer son offre actuelle par celle-ci ?

Si vous souhaitez passer à la fibre Orange, sachez que l’opérateur se chargera de payer les frais de résiliation de votre ancienne ligne à hauteur de 150 euros. La résiliation de votre ancienne ligne est également prise intégralement en charge tout en conservant votre numéro de fixe. Il suffit de fournir son code RIO sans autre intervention de votre part. Sachez également que la mise en place de la Fibre à votre domicile est intégralement réalisée par l’opérateur.

Notez que des frais d’activations sont pratiqués par Orange : 40 euros pour un décodeur TV Ultra HD 4K, 10 euros pour un second et 10 euros pour un répéteur Wi-Fi 6.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.