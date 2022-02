Amazon baisse pour la première fois le prix de l’Apple Watch Series 7

[Deal du jour] Le prix de la dernière wearables de la marque à la pomme baisse enfin chez les e-commerçants français. Cette réduction de 30 euros (ou -7 %) est certes modeste, mais elle permet tout de même de profiter du modèle premium d’Apple à un meilleur prix.

Pour accompagner ses nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro, Apple a levé le voile sur la nouvelle montre connectée : la Watch Series 7. Cette version apporte quelques améliorations pour devenir plus agréable à utiliser au quotidien. Et la bonne nouvelle, c’est que ce modèle profite enfin d’une réduction pour s’afficher à un prix plus doux.

Lancée à 429 euros, la montre connectée Apple Watch Series 7 (GPS, 41 mm) est actuellement vendue à 399 euros sur le site d’Amazon et E.Leclerc. Il s’agit de la première baisse du côté des e-commerçants français sur ce produit.

L’Apple Watch Series 7. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales nouveautés sur ce modèle ?

Avec la Series 7, la firme de Cupertino peaufine sa montre de référence et mise sur un écran plus grand. À présent le boîtier est de 41 mm contre 40 mm auparavant. Un petit millimètre de plus, qui fait pourtant une grande différence dans l’utilisation. Grâce à cela, la nouvelle Apple Watch gagne 20 % de surface d’affichage par rapport à la Series 6. Résultat, la montre affiche plus d’informations de manière plus lisible, notamment grâce au mode Always-On, qui est 70 % plus lumineux. Son écran gagne en épaisseur (50 %) pour une meilleure résistance aux chocs. Apple introduit même un clavier afin de faciliter les écrits.

Autre changement notable, au niveau de la charge : la nouvelle montre profite d’une charge 33 % plus rapide que la Series 6 grâce à une architecture interne repensée. Il vous faudra 45 minutes pour récupérer 80 % d’autonomie, contre un peu plus d’une heure précédemment. Côté autonomie, elle pourra tenir une journée complète en fonction de votre utilisation.

Est-elle performante au quotidien ?

Cette nouvelle montre est propulsée par le processeur S7. Si d’après la marque, la puissance reste semblable à celle fournie par la Series 6, le processeur est capable de mieux gérer le plus grand écran et le Always-On plus lumineux. Ainsi, la montre offre une navigation fluide, et le lancement des applications est toujours aussi rapide. Le tout accompagné par le dernier système d’exploitation : WatchOS 8.

Et les capteurs ?

La nouvelle montre connectée d’Apple est toujours aussi efficace sur le suivi des activités sportives. On retrouve une panoplie de capteurs : un gyroscope, un GPS, un accéléromètre, une boussole, un altimètre, et même un altimètre barométrique plus économe en énergie. De quoi suivre avec attention vos activités sportives au jour le jour comme la marche, la course à pied, la musculation ou encore la natation (la montre est étanche jusqu’à 50 m), que vous pourrez ensuite retrouver directement sur votre téléphone. Quant aux capteurs dédiés à la santé, ils ne bougent pas non plus. On retrouve toujours les mêmes capteurs, à savoir le cardiofréquencemètre, le capteur sp02 pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil et l’ECG. Elle reste donc une très bonne alliée pour garder un œil sur votre santé.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.