Dell XPS 13 : la référence des ultraportables chute à 749€ grâce à un code promo

[Deal du jour] Sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme, le XPS 13 est depuis plusieurs années une référence qui allie performances, autonomie et design soigné. Le modèle 9310 ne déroge pas à la règle, et se négocie à un excellent prix.

Dans le monde des PC portables sous Windows, les Dell XPS 13 sont ce qu’il se fait de mieux. Chaque année le constructeur américain entreprend des changements sur son modèle, devenu incontournable. Le dernier en date profite d’un élégant châssis en aluminium, d’un écran borderless et d’un processeur Intel de 11e génération. Si vous êtes intéressé, c’est le bon moment, car Dell le propose 300 euros moins chers.

Au lieu d’un prix barré à 1 619,15 euros, le constructeur Dell propose son ultrabook XPS 13 (9310) à 1 165,55 euros, mais en utilisant le code DELL416SB son prix chute à 749,54 euros seulement.

Dell XPS 13

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est ce qui fait de ce laptop une réussite ?

Le Dell XPS 13 s’inscrit comme un véritable ultrabook premium, et cela saute aux yeux lorsque l’on regarde de plus près. Le constructeur abandonne presque les bordures, et adopte un look borderless avec un écran qui semble sans fin, grâce à la bordure InfinityEdge sur 3 côtés. On retrouve un écran de 13,4 pouces dans un format 16:10 pour un rapport screen-to-body de 91,5 %.

Par ailleurs, la dalle est de très bonne qualité, car on retrouve une définition Full HD+ (1920 x 1200). Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique, ou pour regarder des films et des séries. Et la marque tient aussi à miser sur la légèreté de son produit, pour rendre son laptop facilement transportable, avec un poids de seulement 1,2 kg et ses 14,8 mm d’épaisseur.

Est-il performant ?

Malgré l’arrivée de la prochaine génération des processeurs Intel, le modèle 9310 reste toujours aussi excellent et offre de très bonnes performances. On retrouve une configuration fournie : un Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz (jusqu’à 4,2 GHz en boost) et un chipset graphique Intel Iris Xe. Avec une telle configuration, l’ultrabook XPS a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Et il sera même possible de lancer certains jeux vidéo récents — de quoi ravir certains joueurs. Le tout accompagné d’un SSD 512 Go et 8 Go de mémoire vive, pour assurer une bonne fluidité, y compris pour faire du multitâche sans accroc.

Niveau endurance, vous pourrez profiter pleinement des capacités de cet ultraportable. Si le constructeur annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie, il peut tenir facilement durant 12 heures, ce qui reste largement suffisant. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère néanmoins être plutôt lente.

Que dire de plus ?

Sa finesse n’empêche pas ce laptop de s’équiper d’une excellente connectique, avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port de carte microSD, et une prise jack. Sachez également qu’il est compatible avec le WiFi 6.

