2022 sera-t-elle enfin l’année de la fibre pour tous ? Si cette question légitime se pose chaque année, c’est avant tout pour des questions de disponibilité, mais aussi de coût. Il est aujourd’hui possible d’installer la fibre chez soi à peu de frais et c’est d’autant plus vrai lorsque l’on s’intéresse aux promotions des ventes privées.



C’est le cas aujourd’hui grâce à Bemove qui propose la fibre la moins chère du marché avec un abonnement SFR Box 7 pour 13 euros par mois pendant un an, là où l’opérateur facture la même offre 18 € mensuels. Si vous souhaitez en profiter, il va falloir être rapide, la vente privée se termine le 3 février 2022 à minuit. Attention cependant, comme chez SFR, ce tarif est soumis à un engagement sur 12 mois, avant de repasser sur le prix régulier de 38 euros mensuels. Vous aurez bien sûr la possibilité de résilier l’abonnement à la fin de la première année pour éviter de subir la bascule de prix.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi passer par cette vente privée plutôt que chez SFR directement ?

La SFR Box 7 correspond à l’offre de base du catalogue fibre de SFR. Pour 18 euros par mois, vous avez accès à une connexion fibrée (en zone éligible) pouvant aller jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. Ces débits théoriques sont parfaits pour profiter de tous les usages permis par la fibre, à savoir le streaming de vidéo en 4K UHD, le jeu en ligne sans latence, le téléchargement ultra rapide de contenu ou encore la connexion simultanée de tous nos appareils mobiles et domotiques.

Avec ce tarif réduit par rapport à l’offre de base, la vente privée Bemove propose l’offre fibre la moins chère du marché.

A quoi d’autre cette offre donne-t-elle droit ?

En plus d’un accès à internet, l’offre comprend également une ligne de téléphonie fixe avec des appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations dans le monde. Vous avez même la possibilité de conserver votre numéro avec une portabilité gratuite.

Même s’il s’agit de l’offre la plus économique du catalogue d’SFR, l’opérateur prévoit tout de même un bouquet TV de 160 chaînes avec un décodeur 4K permettant jusqu’à 8 heures d’enregistrement pour vos programmes préférés. Les services de VOD comme YouTube, Netflix et d’autres sont également accessibles à partir du boîtier. La télécommande vocale est aussi de la partie pour vous permettre de changer de chaînes ou de piloter votre contenu à la voix. Enfin, c’est un bonus, SFR offre 10 Go de stockage dans le cloud gratuitement pour stocker des photos, des vidéos ou des documents perso.

