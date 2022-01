Le TV Philips The One de 65 pouces est à -35% pendant les soldes

[Deal du jour] Vous avez comme projet de changer votre téléviseur pendant la période des soldes ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : l’excellent téléviseur Philips The One de 65 pouces est aujourd’hui disponible à 839 euros sur Ubaldi, contre 1 299 euros habituellement.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La gamme The One de Philips propose des téléviseurs à l’ambiance unique grâce à l’intégration de la fonction Ambilight sur 3 côtés. Elle procure une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques. Et quoi de mieux qu’une grande diagonale pour profiter pleinement de cette fonction ? En ce moment, ce n’est plus aussi cher grâce à cette offre.

Le TV Philips The One 65PUS8556 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 839 euros sur le site Ubaldi au lieu de 1 299 euros, soit 35 % de remise immédiate. C’est un très bon prix pour un téléviseur de cette taille.

Philips The One 65PUS8556

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de la TV Philips The One ?

Au niveau du design de ses TV, Philips sait y faire. La The One 65PUS8556 ne fait pas exception, avec la finesse de son écran et son cadre métal argenté qui rendent l’ensemble plutôt sobre et élégant. Le modèle impressionne par sa taille : 65 pouces (soit 164 centimètres). Il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place dans son salon avant de l’acheter. Cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. D’autant plus que ce téléviseur propose une définition 4K, ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K.

Comment cette TV se différencie de la concurrence ?

Sur le marché des téléviseurs, Philips dispose d’un vrai argument pour se démarquer de la concurrence : l’Ambilight. Spécialité de la firme néerlandaise, la technologie Ambilight sur 3 côtés donne artificiellement davantage de profondeur à l’image. Cela est permis par un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur, et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Certains trouveront cela plutôt gadget, mais cette technologie offre une expérience immersive et plus dynamique.

Qu’en dire de plus ?

Philips a choisi d’inclure Android TV sur ces téléviseurs. L’OS TV de Google permet de naviguer très facilement dans les menus, mais il permet surtout d’avoir accès au catalogue Google Play. On peut notamment y retrouver les applications de services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il intègre nativement la fonctionnalité Chromecast pour diffuser facilement du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome.

Cette TV n’est, en revanche, pas vraiment destinée aux gamers. Elle intègre un port HDMI 2.1 autorisant seulement le VRR et l’ALLM, mais pas le 120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI 2.0, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.