Les AirPods Pro sont 100€ moins cher pendant les soldes

[Le Deal du Jour] Si vous souhaitez investir dans des écouteurs true wireless d’Apple, c’est le moment idéal. À l’occasion des soldes, les AirPods Pro chutent à seulement 184,99 euros grâce à un code promo.

En attendant les nouveaux AirPods Pro 2, les premiers modèles d’AirPods Pro comptent toujours parmi les meilleurs écouteurs sans fil avec réduction de bruit du marché et leur succès n’est plus à prouver. D’ailleurs, il est possible de se les procurer avec une belle réduction de presque 100 euros pendant les soldes.

Lancés au prix de 279 euros, les AirPods Pro d’Apple sont aujourd’hui disponibles à 184,99 euros sur le site Rakuten. Pour obtenir ce montant, il suffit de rejoindre gratuitement le Club R et de saisir le code promo RAKUTEN15 avant de procéder au paiement de votre commande.

AirPods Pro en promo : pour mieux comprendre l’offre

Les premiers écouteurs sans fil à réduction de bruit d’Apple sont-ils une réussite ?

Un simple changement a suffi aux AirPods Pro pour se transformer en l’une des références des écouteurs sans fil intra-auriculaires. Ce succès est dû à la présence de la technologie de réduction de bruit active. C’est une première pour la firme californienne et sans surprise, c’est un succès. Vous allez pouvoir éliminer tous les bruits environnants. Que ce soit dans un avion, dans les transports en commun ou dans un bureau partagé, cela peut vous être d’une très grande aide. Leur performance va jusqu’à rivaliser avec les Sony WF-1000XM4, l’autre référence en la matière. Quant à la qualité audio, elle est également au rendez-vous.

Les AirPods Pro sont-ils compatibles avec un appareil Android ?

Ils fonctionnent très bien avec les smartphones Android, mais vous ne pourrez pas profiter pleinement des fonctionnalités exclusives à iOS. Les écouteurs prennent tout leur sens lorsqu’ils sont associés avec un appareil de la marque : iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou encore Apple Watch. Ils se configurent en un seul geste et s’appareillent rapidement. Vous allez pouvoir profiter des nombreuses fonctionnalités exclusives comme le mode Play/Pause en retirant simplement un écouteur de son oreille, ou encore le mode Transparence, qui permet d’entendre tout ce qu’il se passe autour de vous sans. Vous pourrez également apprécier la simplicité de basculer automatiquement vers d’autres appareils.

Qu’en dire de plus ?

Pour couronner le tout, les écouteurs restent agréables à porter au quotidien, avec une forme qui épouse bien le creux des oreilles. Et malgré un boîtier plus large, ce dernier reste compact et léger. Quant à l’autonomie, les AirPods Pro tiennent environ 24 heures avec le boîtier compatible charge sans fil. Vous pourrez compter jusqu’à 4h30 d’utilisation avant de remettre les oreillettes dans leur boîte. Notez qu’ils sont certifiés IP pour résister à la pluie ou à la sueur.

