Amazon n’attend pas les soldes pour brader la manette Xbox Elite Série 2

[Le Deal du Jour] Pour celles et ceux qui ne jurent que par la manette, il est normal de vouloir ce qui se fait de mieux sur le marché. Véritable référence, la manette Xbox Elite Série 2 est l’accessoire ultime de jeu, malgré son tarif tout aussi élitiste que ses prestations. Bonne nouvelle, aujourd’hui elle coûte 30 de moins.

En 2015, Microsoft s’est lancé comme défi de créer la meilleure manette et il faut dire que c’est un pari particulièrement réussi. Sa manette Xbox Elite a su convaincre les joueurs et joueuses les plus chevronnés. Plus aboutie, la Elite Série 2 offre une expérience de jeu optimale. Elle est même en ce moment plus accessible grâce à une promotion.

Habituellement au prix de 179,99 euros, la manette Xbox Elite Série 2 est à présent disponible à 149,99 euros sur Amazon.

La manette Xbox Elite Series 2 (vue du dessus) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle nouveauté apporte cette deuxième version ?

La Xbox Elite première du nom était déjà considérée comme la Rolls-Royce des manettes pour jouer aux jeux vidéo. En concevant une deuxième version, Microsoft réussit à proposer une expérience améliorée et plus complète. La Série 2 vient apporter une batterie qui manquait cruellement sur le premier modèle. Un bon point, qui lui permet dorénavant d’atteindre une autonomie de 40 heures, selon le constructeur.

Qu’est-ce qui la différencie des autres manettes ?

L’idée reste la même : pour Microsoft, cette manette est la clé pour réussir vos parties de jeux. C’est pourquoi elle mise toujours autant sur la customisation de l’expérience, en modifiant les éléments de la manette pour s’adapter à votre style de jeu. Cette manette est avant tout conçue pour offrir une expérience personnalisée. Grâce à l’application « Xbox Accessories » il est possible d’enregistrer diverses configurations pour assigner différentes touches à différentes commandes.

Ce n’est pas tout. Dans la boîte, on retrouve une panoplie d’accessoires et de pièces de rechange, pour ainsi pouvoir changer la forme des Joysticks ou de la croix directionnelle, par exemple. Il est même possible de régler la tension des sticks pour personnaliser la course de ces deniers en fonction des jeux. Il en va de même pour les gâchettes arrière, qui proposent maintenant 3 modes différents en plus des moteurs de vibration intégrés et indépendants. Pour couronner le tout, Microsoft a eu la bonne idée d’équiper ces dernières d’une surface antidérapante — pour une meilleure prise en main.

Qu’en dire de plus ?

Enfin, la Xbox Elite Series 2 est une manette sans fil équipée du Bluetooth pour s’appareiller sur divers supports. Il est possible de l’utiliser aussi bien sur PC que sur smartphone, tablette, ou même sur Nvidia Shield. En revanche, il ne faudra pas compter sur la compatibilité avec la PS4 ou la PS5, vous comprendrez bien évidemment pourquoi.

