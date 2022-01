[Le Deal du Jour] Le Dell XPS 13, qui a été actualisé plusieurs fois, reste un ordinateur portable idéal pour les tâches de bureautique. En ce moment, son prix est en baisse et passe de 1 619,15 euros à 1 214,75 euros sur le site officiel de la marque.

L’ultrabook Dell XPS 13, qui concurrence le MacBook Air d’Apple, est un modèle particulièrement adapté aux personnes qui effectuent des tâches de bureautique au quotidien. Et la marque a pris le soin d’actualiser sa référence phare pour répondre au mieux aux exigences des utilisateurs et utilisatrices. On y trouve ainsi la 11e génération de processeurs Intel Core, avec les finitions soignées qui existaient déjà dans les versions précédentes.

En ce moment, le prix du dernier modèle de Dell XPS 13 est en baisse : cet ultrabook (dans sa version Intel Core i5-1135G7 + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go) est affiché à 1 214,75 euros au lieu de 1 619,15 euros sur le site officiel de Dell.

Le Dell XPS 13 // Source : Dell.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du Dell XPS 13 ?

Ce Dell XPS 13 a le design très soigné qu’on attend d’un ultrabook haut de gamme. Le châssis en aluminium est sobre et élégant, et sa grande finesse le rend pratique à transporter. L’écran InfinityEdge Full HD+ est encadré de bordures très fines, quasi inexistantes. La dalle de 13,4 pouces propose un format 16:10 avec un rapport écran-corps de 91,5 %, ce qui est idéal pour profiter de ses contenus confortablement. A noter également que le Dell XPS13 embarque un clavier dit « bord à bord », ce qui permet d’avoir des touches plus grandes et une capacité de frappe simplifiée.

Que dire de ses performances ?

Les télétravailleurs ou salariés nomades pourront tout à fait utiliser le Dell XPS 13 pour leurs tâches bureautiques. L’ultrabook sera propulsé par un processeur Intel Core i5-1135G7, cadencé à 2,4 GHz (avec un boost jusqu’à 4,2 GHz), épaulé par 8 Go de mémoire vive et une puce graphique Intel Iris Xe. Avec une telle configuration, ce modèle pourra lancer toutes sortes d’applications et de logiciels sans ralentissement. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui vous permettra non seulement de profiter d’une grande capacité de stockage, mais aussi d’assurer des lancements rapides de votre ordinateur et de réduire les temps de chargement.

Pour faire fonctionner tout cela, Dell a aussi misé sur un nouveau système de ventilation, qui permet à son XPS 13 d’éviter la surchauffe en plein travail et de mieux répartir la chaleur.

Autre chose ?

Parlons de l’autonomie de cette machine : le Dell XPS 13 devrait en théorie tenir une journée de travail complète, à raison d’une durée d’utilisation de 12 heures environ, mais tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages. Vous pourrez aussi passer des appels en visioconférence grâce à la webcam HD intégrée de 720 pixels.

Et malgré son corps plutôt fin, Dell n’a pas fait l’impasse sur la connectique, avec un port pour carte microSD, une prise jack 3,5 mm, un port USB-C (3.2 Gen 2) ou encore deux ports Thunderbolt 4.

