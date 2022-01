Au format 42 pouces, le nouveau téléviseur OLED de LG peut devenir le moniteur gaming ultime

Comme chaque année, LG profite du CES pour dévoiler sa nouvelle gamme de téléviseurs. Au rayon OLED, on note l’apparition d’une petite dalle de 42 pouces, de quoi en faire un moniteur gaming ultime.

Chaque année, LG entame janvier en présentant ses nouveaux téléviseurs. Une fois encore, l’accent va être mis sur la technologie OLED — que le constructeur développe depuis déjà très longtemps. Dans un communiqué publié le 3 janvier 2022, on peut découvrir les différentes innovations prévues pour les références qui seront disponibles ces prochains mois.

Outre les évolutions attendues pour améliorer le rendu (meilleure luminosité, traitement d’image toujours plus poussé), LG lève le voile sur une vraie nouveauté : la présence d’une référence de 42 pouces pour le modèle C2 (le plus grand public). Cette taille inédite, la plus petite possible pour un téléviseur OLED, est susceptible de faire du produit un choix plus que recommandé pour le jeu vidéo. Il sera aussi proposé en 48, 55, 65, 77 et 83 pouces.

Téléviseur LG OLED C2 en 42 pouces // Source : LG

La nouvelle TV OLED de LG taillée pour devenir le moniteur gaming ultime ?

« Idéal pour le jeu sur PC et console » : LG ne s’y trompe pas au moment d’officialiser la disponibilité future d’une dalle 42 pouces (soit une diagonale de 106 centimètres). Une taille inférieure offre davantage de possibilités aux utilisatrices et aux utilisateurs. Par exemple, le C2 pourra plus naturellement prendre place sur un bureau, où le recul — distance entre les yeux et l’écran — est beaucoup plus faible que dans un salon plus classique. Dans certaines configurations de pièce, c’est une vraie aubaine.

Les années précédentes, les plus petites télévisions OLED grimpaient quand même à 48 pouces (122 centimètres). Ces centimètres en moins, s’il peuvent s’apparenter à un défaut, constituent plutôt un gain en confort pour celles et ceux qui jouent très près de l’écran. Comme l’explique bien le web marchand spécialiste Cobra, la distance minimale pour une bonne expérience de visionnage correspond à entre 1,3 et 1,6 fois la hauteur de l’écran pour une dalle 4K UHD — soit entre 68 et 84 centimètres. Bref, la réduction permet de se rapprocher de l’écran sans avoir l’impression de s’exploser les yeux.

La gamme de téléviseurs OLED LG en 2022 // Source : LG

Outre cette nouvelle taille, le C2 héritera de toutes les technologies liées au gaming :

Quatre ports HDMI 2.1 (pour du jeu en 4K à 120 fps), interface avec laquelle la PS5, la Xbox Series S et la Xbox Series X sont compatibles ;

Compatibilité avec Nvidia G-Sync et FreeSync Premium (suppression des saccades et des déchirements d’écran) ;

Latence très faible (point essentiel pour déclencher des actions très rapidement) ;

Prise en charge du VRR (variation de la fréquence d’actualisation des images pour gagner en netteté lors des mouvements).

À cela s’ajoutent plusieurs modes d’image, comme l’option Dark Room (ajustement de la luminosité en cas d’éclairage faible ou inexistant) ou les préréglages dédiés à certains genres (FPS, RPG, stratégie, sports). Enfin, la LG C2 intègre un accès direct aux plateformes de cloud gaming Nvidia GeForce Now et Google Stadia.