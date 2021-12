Wikipédia, la dernière utopie collective du web ?

[Podcast] L’encyclopédie en ligne Wikipédia fait partie de notre quotidien. Tantôt décrite comme utile ou comme imparfaite, cet épisode du Meilleur des Mondes, émission partenaire de Numerama, plonge dans les rouages d’un projet qui a fêté ses 20 ans en 2021.

Si vous vous posez une question, il est probable que vous alliez chercher la réponse sur Wikipédia. L’encyclopédie en ligne compte des millions de pages. C’est la ressource documentaire la plus fournie et la plus populaire sur Internet. Mais il s’agit également d’un projet collaboratif, alimenté par ses membres. Parfois décrit comme une utopie du web, Wikipédia est également critiqué pour ses failles.

Ce sont justement les qualités et défauts de l’encyclopédie qui ont été sondées dans cet épisode de Le Meilleur des Mondes, sur France Culture, le 24 décembre 2021, et dont Numerama est partenaire.

L’émission est disponible en podcast sur les plateformes d’écoute — Deezer, Spotify, Apple — ainsi que sur le site de France Culture.

Au programme du Meilleur des Mondes sur Wikipédia

Dans ce numéro, François Saltiel reçoit :

Marie-Noëlle Doutreix , maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à Lyon II et autrice de Wikipédia et l’actualité – Qualité de l’information et normes collaboratives d’un média en ligne (Ed. Presse Sorbonne Nouvelle, 2020)

, maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à Lyon II et autrice de Wikipédia et l’actualité – Qualité de l’information et normes collaboratives d’un média en ligne (Ed. Presse Sorbonne Nouvelle, 2020) Lionel Barbe , maître de conférences en sciences de l’information et de la communication et auteur de Wikipédia, objet de médiation et de transmission des savoirs (Presses universitaires de Paris Nanterre, 2021)

, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication et auteur de Wikipédia, objet de médiation et de transmission des savoirs (Presses universitaires de Paris Nanterre, 2021) Jules, contributeur et administrateur Wikipédia France

En fin d’émission, retrouvez comme chaque soir la chronique Numerama. Dans celle-ci, il est question de défendre Wikipédia comme étant une utopie humaine qui ne doit pas céder aux algorithmes.