Cela fait 5 ans qu’Instagram ne montre plus les photos par ordre chronologique, et ça va enfin changer

En 2017, Instagram a cessé de présenter les publications par ordre chronologique, au grand dam d’une partie de sa communauté. Le patron de réseau social, Adam Mosseri, a révélé que la timeline chronologique pourrait revenir en option, dès le premier trimestre 2022.

Cela fait des années que la communauté Instagram la réclame, leurs voix semblent avoir été entendues : la timeline chronologique devrait faire son grand retour sur Instagram. C’est le patron d’Instagram, Adam Mosseri, qui l’a révélé mercredi 8 décembre, lors de son audition devant des sénateurs américains.

« Nous travaillons en ce moment sur une version du fil d’actualités où celles-ci sont présentées par ordre chronologique et nous espérons pouvoir la lancer l’an prochain », a indiqué Adam Mosseri, confirmant que la société travaillait déjà dessus « depuis des mois ». La fonctionnalité pourrait arriver très vite, puisque les équipes d’Instagram visent un lancement « au premier trimestre 2022 », a précisé le responsable du réseau social détenu par Meta, la maison mère de Facebook.

Un logo Instagram sur un joli fond amoureusement confectionné. Source : Nino Barbey pour Numerama

« Impossible de voir tous les posts »

La timeline chronologique avait été la base du fonctionnement du réseau social pendant les sept années qui ont suivi sa création en 2010. Mais face à l’augmentation de sa communauté et donc du nombre de publications produites, Instagram s’était tourné en 2017, comme la plupart de ses concurrents, vers un fil d’actualité algorithmique.

La timeline algorithmique permet de faire le tri dans la masse de posts publiés chaque jour : elle est censée faire ressortir les plus pertinentes pour l’utilisateur ou l’utilisatrice. Ce fonctionnement ne sera évidemment pas abandonné : c’est toujours celui que la société juge le plus adéquat. Adam Mosseri faisait ainsi valoir l’été dernier sur le blog Instagram qu’avec la timeline chronologique « il est impossible pour la plupart des gens de tout voir, et encore moins de voir tous les posts qui les intéresseraient le plus. »

L’idée, ici, est donc de proposer la timeline chronologique de manière optionnelle, afin que les membres d’Instagram qui la préfèrent aient la liberté de choisir ce mode d’organisation du contenu. Instagram a confirmé que cette timeline chronologique serait « une option permettant de voir les posts des personnes que vous suivez dans un ordre chronologique. »

Le réseau social devrait également ajouter un flux « Favoris » qui mettra en avant, dans votre flux, les publications de personnes sélectionnées, en positionnant ces posts plus haut. Là encore, cette fonctionnalité sera optionnelle.