2022 pourrait être l’année de la Pixel Watch, la montre connectée made in Google qui viendrait concurrencer l’Apple Watch. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend ce refrain. 2013, 2014, 2016 puis 2017 ont, à tour de rôle, été pressenties comme « l’année de la montre Google ». Retour sur une arlésienne technologique.

C’est un véritable serpent de mer. Depuis des années maintenant, la promesse d’une montre connectée made in Google fait régulièrement les gros titres de la presse high-tech. La « Pixel Watch », comme elle est surnommée depuis quelques années, nourrit le fantasme de technophiles qui souhaitent trouver une alternative à l’Apple Watch. Le dernier rebondissement dans l’affaire ne risque pas de calmer les ardeurs.

Des nouvelles images de la Pixel Watch

Dans une vidéo postée le 5 décembre, le YouTubeur Jon Prosser affirme avoir des images marketing officielles de la smartwatch Google. Sur ces quelques diapositives, on peut apercevoir une montre ronde au design assez minimaliste, avec un écran sans bordures qui semble se fondre dans le corps de l’accessoire. Le look assez discret et très fin de l’objet rappelle un peu ce que Withing fait depuis quelques années. Le design montré par Jon Prosser semble élégant, assez loin de ce à quoi le monde des montres connectées Android nous a habitués jusque-là.

Cette fuite est crédible : Google a finalisé l’achat de Fitbit et entamé un nouveau chapitre matériel avec les Pixel 6 et 6 Pro. Mais l’information est tout de même à prendre avec des pincettes. Tout d’abord parce que Jon Prosser n’a pas toujours vu juste auparavant, mais aussi parce que la Pixel Watch a fait l’objet de tant de rumeurs, au fil des ans, que la prudence est de mise.

8 ans de rumeurs

Déjà en 2013, les rumeurs autour d’une montre connectée construite par Google occupaient les colonnes du Wall Street Journal, qui annonçait une sortie « dans les mois suivants ». La rumeur s’est avérée fausse, même si l’on a vu de nombreux constructeurs lancer des montres connectées dotées d’Android Wear quelques mois après.

En 2014, Cnet faisait mention d’une « Nexus Watch » (la gamme Nexus étant l’ancêtre des Pixel) qui serait entièrement pensée par Google, avec l’aide des usines de LG uniquement pour la production. Il n’en sera rien. LG sortira bien une montre connectée au milieu de l’année 2014 (la LG G Watch), mais elle ne portera jamais le nom de « Nexus Watch » ou de « Google Watch ».

Avance rapide. En 2016, AndroidPolice affirme que deux produits Android Wear étaient en développement dans les labos de Google, dont un qui pourrait encore porter la marque Nexus. Là encore, aucune smartwatch Google n’est officiellement arrivée sur le marché. Des prototypes ont tout à fait pu être imaginés, mais aucun produit n’est sorti.

En 2019, on évoque enfin la « Pixel Watch », mais pas exactement pour saluer sa sortie attendue. Après avoir parlé avec plusieurs responsables de Google, Business Insider expliquait en effet qu’une montre connectée frappée du sceau de Google avait failli voir le jour… mais qu’au dernier moment l’entreprise s’était ravisée, laissant encore une fois LG lancer sa montre sous sa propre marque en 2017.

Google et Qualcomm jettent presque l’éponge à partir de 2018

Ces projets constamment mort-nés n’étaient pas aidés par le fait que Qualcomm, l’un des seuls fabricants de puces pour montre connectée, semblait complètement se désintéresser du secteur, laissant des processeurs vieux de deux ans prendre la poussière dans la plupart des montres du marché, sans jamais proposer de successeur. Petit à petit, Google aussi semble s’éloigner de ce marché, laissant trainer des bugs sur son système sans faire grand-chose.

Depuis quelques mois cela dit, le géant de la recherche semble enfin accorder un peu d’attention au secteur des montres connectées, aujourd’hui largement dominé par Apple. La collaboration avec Samsung pour le nouveau système WearOS montre que l’écosystème des smartwatch n’a pas été complètement abandonné par Google.

Début décembre 2021, Business Insider, encore, promet que Google lancera sa Pixel Watch en 2022. La production serait bien avancée, puisque certains employés de l’entreprise la testeraient même en « conditions réelles ». Les récentes révélations de Jon Prosser apportent donc de l’eau au moulin de cette rumeur, mais l’histoire nous apprend qu’il faut être prudent quant aux lubies de Google.

