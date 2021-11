Noémie Koskas - 30 novembre 2021 Apple iPhone

[Le Deal du Jour] Malgré la sortie toute récente de l'iPhone 13 mini, son prédécesseur reste encore aujourd'hui un très bon modèle, qui a en plus l'avantage d'afficher un prix réduit. En effet, l'iPhone 12 mini, dans sa version rouge, est actuellement disponible à 599 euros au lieu de 809 euros.

L’année dernière, Apple a élargi sa gamme d’iPhone en introduisant un petit nouveau : l’iPhone 12 mini. Comme son nom l’indique, ce smartphone présente un format compact et des dimensions réduites. Bref, tout pour plaire aux allergiques des grandes diagonales.

La firme de Cupertino a réitéré l’expérience en 2021 en présentant l’iPhone 13 mini, preuve que son prédécesseur a rencontré un franc succès. Et c’est toujours le cas aujourd’hui, d’autant plus qu’il a un nouvel atout en ce moment : son prix réduit.

L’iPhone 12 mini (64 Go), lancé à 809 euros, est en effet disponible à 599 euros à la Fnac, chez Darty et Cdiscount dans sa version rouge uniquement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est l’originalité de l’iPhone 12 mini ?

Son nom ne laisse aucune place au doute : l’iPhone 12 mini est… petit. Alors que les autres smartphones de la marque présentent des diagonales toujours plus grandes, l’écran de ce modèle-ci, très compact, ne mesure que 5,4 pouces. Cette taille ne sera évidemment pas la meilleure pour regarder des vidéos ou des séries, mais elle conviendra parfaitement à celles et ceux qui souhaitent pouvoir garder leur smartphone bien en main, sans avoir besoin de ses dix doigts pour l’utiliser. L’iPhone 12 mini affiche aussi un poids réduit, puisqu’il ne pèse que 133 grammes, contre plus de 150 grammes pour les autres références premium du moment.

Qu’en est-il de sa fiche technique ?

Comme les autres modèles d’iPhone 12, le mini embarque une puissante puce Apple A14, compatible avec le réseau 5G. De quoi assurer des performances de haute volée, que ce soit pour jouer à des jeux 3D gourmands ou pour exécuter les tâches classiques du quotidien sans aucun ralentissement. Son écran profite par ailleurs des joies de l’OLED avec une définition Full HD+, et rafraîchi à 60 Hz, tout comme l’iPhone 12 classique. Et côté photo, l’iPhone 12 mini copie également la version classique en intégrant un double capteur de 12 mégapixels, doté d’un objectif grand-angle et d’un ultra grand-angle. Avec cette configuration, l’iPhone 12 mini pourra capturer de beaux clichés détaillés.

Que dire de plus ?

En raison de son petit format, l’iPhone 12 mini contient une batterie plus petite que les autres modèles de la gamme. Le smartphone pourra donc tenir une journée, mais pas plus. Heureusement, la technologie MagSafe, la charge sans fil, permettra de récupérer de la batterie de façon rapide.

