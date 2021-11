Romain Ribout - 17 novembre 2021 Smartphones Android

[Le Deal du Jour] Google a récemment lancé son Pïxel 6, le nouveau smartphone haut de gamme de la marque. Ce dernier est officiellement disponible depuis moins d'un mois et il bénéficie déjà d'une promotion faisant passer son prix de 649 euros à 599 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le Google Pixel 6 est bien différent de ses prédécesseurs, que ce soit pour le design qui abandonne l’aspect compact ou pour la fiche technique qui intègre désormais un processeur maison. Quoi qu’il en soit, c’est un super smartphone à jour avec Android 12 qui excelle encore une fois en photo grâce à de nouveaux algorithmes. Il a été lancé officiellement le 27 octobre dernier et il bénéficie déjà de 50 euros de réduction.

Au lieu de 649 euros, le Google Pixel 6 en coloris noir avec 128 Go de stockage est alors disponible à 599 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi Google a-t-il abandonné les puces Snapdragon de Qualcomm ?

Google gère déjà le software de ses téléphones avec Android, mais la firme de Mountain View a voulu aller encore plus loin en gérant également le hardware. De ce fait, l’entreprise californienne a développé le Google Tensor, une puce maison qui met l’accent sur l’intelligence artificielle (IA) pour proposer des fonctionnalités inédites avec ses services. On peut notamment citer la traduction instantanée en mode hors-ligne, par exemple, ou encore les nouvelles possibilités permises sur l’application de l’appareil photo.

Le Pixel 6 est-il vraiment bon en photo ?

Évidemment, Google ne déçoit pas à ce niveau-là. Son Pixel 6 embarque un double appareil composé d’un capteur grand-angle de 50 mégapixels d’un côté et d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (114°) de l’autre. Cette composition n’est pas aussi complète que le Pixel 6 Pro, où on pourrait regretter l’absence d’un téléobjectif, mais le résultat est déjà très bon, surtout avec l’aide du capteur autofocus laser, du capteur spectral de scintillement et de la stabilisation optique de l’image. Les clichés capturés sont très beaux, d’autant plus qu’il est possible de les améliorer grâce aux algorithmes de Google, qui peuvent effacer des personnes en arrière-plan ou déflouter les visages en mouvement.

Que savoir de plus ?

Par rapport au Pixel 5, ce nouveau smartphone haut de gamme de Google a changé de design pour se rapprocher de ce que fait la concurrence. On retrouve alors un look assez classique avec un écran OLED Full HD+ à 90 Hz occupant toute la façade avant, qui est percé au centre en haut pour loger la caméra frontale de 8 mégapixels. Le smartphone est d’ailleurs bien moins compact que son prédécesseur, puisque la diagonale passe de 6 à 6,4 pouces. Enfin, l’autonomie est légèrement en hausse avec une batterie de 4 614 mAh, compatible charge rapide et sans fil jusqu’à 30 W.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo