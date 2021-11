Romain Ribout - 15 novembre 2021 Écouteurs

[Le Deal du Jour] Les AirPods 2 se sont récemment fait remplacer par un nouveau modèle, mais il y a encore beaucoup de stocks disponibles et les e-commerçants n'hésitent pas à casser les prix, à l'image d'Amazon et Cdiscount qui proposent aujourd'hui les célèbres écouteurs sans fil d'Apple à seulement 114,99 euros.

Le mois dernier, la firme de Cupertino a présenté ses AirPods de troisième génération, qui apportent quelques changements, comme un nouveau design ainsi que la compatibilité avec l’audio spatiale, sans oublier une meilleure autonomie. Il y a donc finalement peu de différences avec les excellents AirPods 2 lancés en 2019, surtout que l’écart de prix entre les deux modèles d’écouteurs sans fil est assez important aujourd’hui.

En effet, les AirPods de la deuxième génération (avec boîtier de charge filaire) sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 114,99 euros au lieu de 149,99 euros alors qu’il faut débourser près de 200 euros pour obtenir le récent modèle des true wireless de la Pomme.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi les AirPods 2 sont-ils incontournables ?

Les AirPods 2 sont les écouteurs sans fil les plus vendus et les plus copiés, mais pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils sont extrêmement simple à utiliser lorsqu’on a un iPhone. L’appairage se fait automatiquement avec les différents appareils de la Pomme et il y a de nombreuses fonctionnalités pour rendre l’expérience encore plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette. De plus, ce sont les true wireless les plus abordables d’Apple, ils représentent donc une bonne porte d’entrée dans l’écosystème de la firme de Cupertino.

Est-ce que les nouveautés des AirPods 3 sont convaincantes ?

Oui et non. Si les AirPods Pro n’avaient pas vu le jour, les AirPods 3 seraient vraisemblablement les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple à l’heure actuelle, car les nouveautés sont de plusieurs ordres par rapport aux AirPods 2, en passant par la technologie audio spatiale ou encore l’autonomie qui passe de 24 à 30 heures avec le boîtier de recharge. Évidemment, ce n’est pas le cas, et si vous avez aujourd’hui 200 euros à mettre dans des true wireless, nous ne pouvons que vous conseiller la version Pro qui coûte le même prix. En revanche, si vous n’avez pas autant de budget et que vous voulez simplement de nouveaux écouteurs qui vont avec votre iPhone, c’est vers les AirPods 2 qu’il faut se diriger.

