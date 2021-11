Finies les désillusions des locations Airbnb qui proposent du Wi-Fi complètement famélique : un nouvel outil permettra aux hôtes d'indiquer la qualité réelle du signal dans les locations.

Ce n’est peut-être pas le premier critère que vous retenez lorsque vous souhaitez faire une location sur Airbnb, mais c’est peut-être une indication qui pourrait vous aider à départager entre deux logements. Désormais, la puissante plateforme de réservation met à disposition des hôtes un outil pour tester la qualité du Wi-Fi, et ainsi indiquer au public si le débit est performant ou famélique.

Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée le 9 novembre par l’entreprise américaine, dans le cadre d’une série de nouveautés — parmi lesquelles un contrôle de l’accessibilité pour les personnes handicapées, un service de traduction des annonces ou encore une nouvelle offre de protection en cas de dégradation. Elle a été présentée également sur Twitter par Brian Chesky, l’un des fondateurs du service.

Verified Wifi :

Yes, finally… We’ve made it really easy for Hosts to verify their wifi speed. Now, when you book an Airbnb, you can be sure it has good wifi. pic.twitter.com/UJvAi4xpLG

— Brian Chesky (@bchesky) November 9, 2021