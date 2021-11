Guillaume Sonnet - 09 novembre 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Après Sosh, c'est au tour de Bouygues Telecom d'annoncer la refonte de l'une de ses offres phare, la Bbox Ultym, qui inclus dorénavant Disney+ et Canal+ Séries dans l'abonnement avec un tarif moindre : 39,99 euros par mois la première année.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Vous jonglez entre les services de SVOD et les appareils pour regarder vos séries et films préférés avec une connexion au ras des pâquerettes ? Sachez que Bouygues Télécom vous a compris et propose en ce moment une nouvelle formule de son offre fibre Bbox Ultym incluant Disney+ et Canal+ Séries pour moins cher que si vous les achetiez séparément.

L’offre est valable jusqu’au 23 janvier 2022 à 39,99 euros par mois pendant un an avec un engagement de même durée, avant de repasser à 59,99 euros mensuels.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les débits proposés par la Bbox Ultym ?

Comme son nom l’indique, l’abonnement fibre Bbox Ultym représente la gamme la plus évoluée de l’offre fibre de Bouygues Telecom. Côté vitesses théoriques, on a le droit à pas moins de 2Gb/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi. De tels débits sont notamment utiles pour profiter de la meilleure qualité possible sur les plateformes de SVOD comme Netflix ou Prime vidéo, mais aussi de télécharger n’importe quel contenu (films, jeux, fichiers lourds, etc.) de manière extrêmement confortable. On peut même penser au Cloud Gaming avec la qualité la plus optimale qui soit.

Tout ceci est bien sûr mis en valeur par le routeur de dernière génération de chez Bouygues Telecom et compatible Wi-Fi 6, de quoi profiter d’un réseau sans-fil de grande qualité depuis vos appareils compatibles.

Internet ne vient pas non plus seul dans cette offre, puisque qu’elle inclut aussi une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers le fixes et les mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. La limite est fixée à 199 correspondants différents, avec du hors forfait si vous allez au-delà.

En plus de la VOD, on a aussi droit à la TV ?

L’autre gros point fort de cette offre c’est bien sûr l’apport de la TV : 180 chaînes au total, dont une majorité en HD, le tout à visionner depuis le décodeur TV fournie dans l’offre. Ce dernier est d’ailleurs compatible 4K, HDR et même Dolby Audio via son port HDMI 2.0. La partie logicielle est gérée par Android TV, ce qui est une très bonne nouvelle si vous souhaitez profiter de toutes les plateformes vidéo possibles disponibles sur le Play Store. C’est d’ailleurs le cas de Disney+ et de Canal + Séries qui disposent chacun d’une application dédiée.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo