Si Nvidia est reconnu pour la puissance technique de ses cartes graphiques, il ne s’agit pas de l’unique atout du constructeur. Depuis quelques années la marque américaine a mis en place un écosystème logiciel qui permet de gérer finement son matériel. On vous explique tout sur ces petites applications bien cachées dans l'interface des pilotes.

Ansel, Reflex, ShadowPlay : autant de noms qui ne vous disent sans doute pas grand-chose. Et pourtant, toutes ces applications développées par Nvidia et taillées pour le jeu sont accessibles à tous les propriétaires d’une carte graphique de la marque, qu’elle soit dans une tour ou dans un PC portable.

Que vous souhaitiez améliorer vos performances sur les jeux compétitifs, garder vos drivers à jour ou tout simplement capturer et diffuser des screenshots incroyables de vos faits d’armes, on vous explique tout sur ces technologies Nvidia méconnues et pourtant bien pratiques.

Elles sont disponibles en cette fin d’année sur tous les laptops gamers d’Acer, que ce soit dans la gamme Nitro 5 ou la gamme Predator Helios 300.

GeForce Experience : optimisez et partagez votre expérience de jeu en toute simplicité

GeForce Experience est un utilitaire extrêmement pratique si vous jouez sur PC et que vous possédez un GPU Nvidia. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’il regroupe de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à optimiser les jeux installés sur votre machine, à les tenir à jour, mais aussi à enregistrer et diffuser vos parties.

Une fois GeForce Experience installé et lancé, l’application scanne votre disque dur afin de repérer les jeux qui y sont installés. Ce faisant, elle sélectionne automatiquement pour chaque jeu les paramètres graphiques optimaux en fonction de votre configuration matérielle (que vous pourrez tweaker à l’envi juste après).

GeForce Experience vous propose aussi régulièrement de télécharger les derniers pilotes GameReady, de manière à ce que votre expérience de jeu soit toujours à son meilleur.

GeForce Experience inclut également ShadowPlay, un utilitaire de capture et de diffusion de screenshot et de vidéo très simple à utiliser, et avec un minimum d’impact sur les performances en jeu. En quelques clics, vous pouvez ainsi diffuser vos meilleures parties sur YouTube, voire streamer votre dernier Top 1. ShadowPlay dispose enfin de la fonctionnalité Nvidia Highlights, qui une fois activée, enregistre automatiquement vos plus grands faits d’armes.

GeForce Expérience dispose de nombreuses autres fonctionnalités très utiles pour les joueurs. Comme GameStream, qui permet de streamer les jeux depuis votre PC sur une Nvidia Shield, ou encore Nvidia Freestyle qui permet d’appliquer en temps réel des filtres graphiques sur les jeux auxquels vous jouez.

Nvidia Broadcast : transformez votre PC en régie

Afin de s’adapter à la place toujours croissante des appels visios et des livestreams dans le quotidien, Nvidia a développé Broadcast, une technologie qui permet de profiter pleinement de la puissance de sa carte graphique et de l’IA pour améliorer la qualité sonore et vidéo de ses prises.

Côté son, Broadcast permet de réduire, voire de supprimer totalement les bruits parasites lorsque vous parlez. Côté vidéo, l’application de Nvidia permet plusieurs choses, à commencer par le floutage, la suppression ou le remplacement de l’arrière-plan. Cette fonctionnalité permet aussi d’intégrer des contenus en arrière-plan grâce à des effets « fond vert ». Broadcast offre aussi une fonctionnalité de suivi dynamique du sujet, afin de rester en permanence au centre de l’attention.

Nvidia Reflex : prenez l’avantage sur vos adversaires

Lorsque l’on joue à des jeux compétitifs, la moindre milliseconde compte, et peut faire la différence entre une victoire et une défaite. Afin de donner l’avantage aux joueurs équipés de GPU Nvidia, en particulier sur les gammes RTX, le constructeur a développé Reflex, une technologie qui permet de réduire drastiquement la latence Système.

Pour rappel, la latence, c’est la mesure du temps qui s’écoule entre le moment où vous effectuez une action physique (un clic par exemple) et le moment où elle se déroule à l’écran. Suivant le matériel que vous possédez et les options graphiques activées, cette latence peut varier de 15 à 60 ms.

Reflex réduit au maximum la latence due aux calculs de la carte graphique et du processeur. Concrètement, l’application de Nvidia va faire en sorte que le GPU et CPU travaillent simultanément au calcul des données consécutives à l’action, et non l’un après l’autre.

Pour les jeux compétitifs, les résultats sont probants, avec des gains pouvant atteindre plusieurs dizaines de millisecondes. Aujourd’hui Reflex est disponible pour une dizaine de jeux, dont Fortnite, Call of Duty Warzone ou Apex Legends.

Nvidia Ansel : transformez vos screenshots en véritables œuvres d’art

Avec Ansel, Nvidia vous donne l’occasion de métamorphoser chaque screenshot en une vraie œuvre d’art grâce à une kyrielle de fonctionnalités. Véritable mode photo qui vient se greffer sur n’importe quel jeu, Ansel permet par exemple de profiter d’une caméra libre une fois le jeu mis en pause ou d’enlever l’interface. De quoi peaufiner son cadre, et créer des images époustouflantes.

Ansel propose de nombreux filtres prédéfinis permettant de modifier les images capturées. Elle vous permet aussi de modifier à la main de nombreux paramètres (luminosité, exposition, contraste, etc.). Un mode HDR est aussi de la partie, tout comme un mode RAW grâce au format EXR.

D’autres fonctionnalités, comme la possibilité de capturer des images à 360 degrés, ou bien d’augmenter jusqu’à 33 fois la définition d’une image en 1080p, font d’Ansel un outil incontournable pour tous les amateurs de belles images. Vous pouvez d’ailleurs découvrir les meilleurs clichés réalisés par la communauté en vous rendant sur la galerie de Shot With GeForce.

Acer Nitro 5 et Acer Predator Helios 300 : les machines idéales pour profiter des fonctionnalités Nvidia

Constructeur renommé parmi les fabricants de PC, Acer propose aujourd’hui une large gamme de machines taillées pour le jeu avec les Nitro 5 et les Predator Helios 300. Deux familles de machines bâties autour des derniers GPU de Nvidia, la série 30, et plus particulièrement autour de la GeForce RTX 3080, véritable monstre de puissance.

Disponible à partir de 1099 euros, et pouvant grimper jusqu’à 2299 euros pour les modèles les plus puissants et les mieux équipés, la gamme Acer Nitro 5 mise avant tout sur la puissance et la fluidité grâce aux GPU Nvidia, et des écrans FHD ou QHD alliant faible latence et haute fréquence (jusqu’à 360 Hz pour le FHD ou 165 Hz pour le QHD).

La gamme Predator Helios 300 pour sa part s’adresse aux joueurs les plus exigeants. Oscillant entre 1 799 et 2 199 euros, ces PC portables se démarquent grâce à un châssis métallique de belle facture, qui gère très bien le refroidissement grâce aux technologies Aéroblade de 5e génération et Vortex Flow.

Crédit photo de la une : Ich-eck Signaler une erreur dans le texte