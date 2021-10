Noémie Koskas - 28 octobre 2021 Informatique

[Le Deal du Jour] L'écran PC Alienware AW2721D, destiné au gaming, propose un tas de caractéristiques recherchées par les joueuses et joueurs. Bonne nouvelle, ce modèle de 27 pouces est en ce moment disponible à 599 euros sur Amazon, au lieu de 749,99 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Pour compléter son setup gaming avec un écran, mieux vaut miser sur une configuration qui permettra de jouer sans accroc. Une bonne définition est déjà primordiale, de même qu’un taux de rafraîchissement suffisamment élevé pour pouvoir enchaîner les combos de manière fluide. L’écran PC gaming Alienware AW2721D propose tout cela, et bien plus, pour un prix réduit actuellement.

En effet, l’Alienware AW2721D est disponible à 599 euros sur Amazon, en ce moment, au lieu de 749,99 euros.

En quoi l’écran PC gaming Alienware AW2721D est-il adapté au jeu ?

L’écran Alienware AW2721D affiche un design qui plaira aux gameuses et aux gameurs, avec un écran soutenu par un pied solide et une petite touche lumineuse au dos. Ce moniteur embarque une dalle IPS de 27 pouces, soit environ 68 centimètres, ce qui est tout à fait confortable pour jouer. Ajoutons à cela la définition QHD, et sa résolution de 2560 x 1440 pixels, qui permet de profiter d’une foule de détails dans l’image. Concrètement, on aura droit à un plus grand nombre de pixels pris en compte. Le socle de l’écran est aussi entièrement réglable et s’adaptera à l’utilisateur ou à l’utilisatrice.

Et en matière de gameplay ?

Cet écran propose un taux de réponse de 1 ms, ce qui assure une belle réactivité aux actions de jeu, qui ne souffriront par exemple pas d’effet de flou désagréable. Le taux de rafraîchissement peut quant à lui grimper à 240 Hz, ce qui est idéal pour profiter d’une très bonne fluidité d’image. De plus, la compatibilité Nvidia G-Sync Ultimate s’occupera d’éviter les saccades et déchirures d’écran, qui peuvent survenir lorsque des scènes contiennent des mouvements trop intenses ou rapides.

Qu’en dire de plus ?

L’écran PC Alienware AW2721D comporte une batterie de ports utiles qui vous permettront de compléter votre setup, comme deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort, plusieurs ports USB 3.2 Gen 1, ainsi qu’une prise jack pour brancher un casque audio et une sortie audio pour relier le moniteur à des enceintes. Cet écran peut bien sûr tout à fait convenir à d’autres usages que le gaming, avec une diagonale suffisamment grande pour regarder confortablement des films et des séries.

