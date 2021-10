Après l'avoir gardé au même endroit des décennies durant, Microsoft a décidé de changer l'emplacement de son menu Démarrer sur Windows 11. Ce dernier est désormais centré. Si vous voulez modifier ce détail, suivez le guide.

Windows 11 arrive avec de nombreuses nouveautés en termes de fonctionnalités et de design. L’une des plus visibles est le nouvel emplacement du menu Démarrer. Historiquement placé dans le coin inférieur gauche de l’écran, ce menu a bougé avec Windows 11 pour se retrouver au centre de la barre des tâches.

Si vous souhaitez le remettre dans le coin gauche, voici comment faire.

Comment remettre le menu Démarrer à gauche dans Windows 11

Pour retrouver ses bonnes vieilles habitudes sur Windows 11, rien de bien compliqué.

Faites un clic droit sur la barre des tâches

Cliquez sur Paramètres de la barre des tâches

Déroulez le menu Comportement de la barre des tâches

Au niveau de l’entrée Alignement de la barre des tâches, choisissez Gauche dans le menu déroulant

Votre menu Démarrer devrait immédiatement se décaler sur la gauche de votre écran. En 4 clics, vous retrouverez donc l’interface utilisateur à laquelle vous êtes habitués, sans perdre aucune fonctionnalité, cela va de soi.

Personnaliser son menu Démarrer sur Windows 11

Si vous souhaitez modifier le contenu du menu Démarrer en lui-même, ce n’est guère plus compliqué.

Ouvrez l’application Paramètres

Rendez-vous dans le menu Personnalisation (volet de gauche)

(volet de gauche) Choisissez la section Démarrer

Vous pourrez entre autres désactiver les « recommandations » de Windows, ces raccourcis vers des fichiers récemment utilisés. Il est aussi possible d’ajouter des raccourcis vers des dossiers locaux.

Si vous souhaitez supprimer une application épinglée au menu Démarrer, il suffit de faire un clic droit sur l’icône qui s’affiche et de choisir Détacher du menu Démarrer. Pour en épingler une, allez dans le menu Toutes les applications, faites un clic droit sur le le logiciel recherché, puis cliquez sur Épingler au menu Démarrer.

Personnaliser sa barre des tâches sur Windows 11

Tant que vous êtes dans les paramètres de personnalisation, vous pouvez, si vous le souhaitez, facilement changer d’autres caractéristiques de la barre des tâches. Pour se faire, rendez-vous dans Paramètres, Personnalisation, puis Barre des tâches.

Le menu Éléments de la barre des taches permet d’enlever certains outils installés là par défaut. Vous pouvez par exemple supprimer le bouton de recherche, le menu des widgets ou l’icône Microsoft Teams.

Il est aussi possible d’afficher, ou non, certains éléments présents à droite de la barre des tâches, comme le raccourci vers un clavier virtuel ou la saisie via stylet. Ces paramètres sont accessibles dans le menu Icônes de l’angle de la barre des tâches.

