[Le Deal du Jour] Depuis le XM3, la marque japonaise Sony est passée maître en matière de casques audio. Son nouveau WH-1000XM4 est évidemment meilleur que le dernier modèle et vous n'êtes pas obligés de payer le prix fort pour l'obtenir, car son prix passe de 379 euros au lancement à 309 euros aujourd'hui.

En haut du panier des casques sans fil à réduction de bruit, il y a Apple avec ses AirPods Max, Bose avec son QC 45 et évidemment Sony avec son WH-1000XM4. Ce dernier est tout aussi excellent que les deux autres, mais il a aujourd’hui la particularité d’être le moins cher des trois références précédemment citées grâce à cette promotion disponible chez Fnac, Darty et Boulanger. Le prix du casque passe en effet de 379 euros à seulement 309 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi le design n’a-t-il pas changé par rapport au XM3 ?

Le WH-1000XM3 a été la consécration pour Sony. Chaque constructeur de casques audio a tenté de se reprocher, tant bien que mal, de l’excellence sonore offerte par le géant japonais. La marque a donc décidé de conserver ce design iconique pour son nouveau XM4 – d’ailleurs toujours aussi léger et très confortable à porter –, à l’exception d’un seul détail : le logo NFC n’est plus imprimé, mais désormais gravé dans le plastique. Il est donc presque impossible de différencier les deux à l’œil nu, mais vos oreilles feront facilement la différence.

En quoi le nouveau Sony WH-1000XM4 est-il meilleur que l’ancien ?

Déjà excellente sur le modèle de 2017, la réduction de bruit active a été largement améliorée avec ce dernier modèle. Ce sont désormais 20 niveaux de gestion de l’ANC (Active Noise Cancellation) qui sont disponibles via l’application Sony Headphones Connect, dont un niveau destiné au vent, pour un résultat encore plus précis et bluffant qu’avant. Et si vous ne voulez pas vous embêter à tout régler, un contrôle adaptatif du son est disponible pour paramétrer le casque, afin qu’il active automatiquement une réduction de bruit plus ou moins efficace en fonction du contexte.

D’autres nouveautés sont également de la partie, comme la fonction « Speak-to-Chat » pour couper la réduction de bruit dès que vous commencez à parler avec votre interlocuteur, ou encore le Bluetooth multipoint. Très pratique, cette dernière fonctionnalité permet tout simplement de connecter jusqu’à deux appareils en simultané, pour switcher facilement de l’un à l’autre, par exemple de votre smartphone à votre ordinateur sans déconnexion. Le XM4 est toujours compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri et l’autonomie est encore une fois de 30 heures environ, selon le constructeur.

