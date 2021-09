Romain Ribout - 17 septembre 2021 Apple iPhone

[Le Deal du Jour] Ce 17 septembre 2021, c'est le jour d'ouverture des précommandes pour les nouveaux iPhone 13. Acheter l'ancien modèle à prix réduit peut cependant être une bonne affaire. Toujours très bon, l'iPhone 12, est actuellement en promotion avec presque 200 euros de réduction sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le keynote d’Apple s’est déroulé il y a quelques jours, et les précommandes concernant les nouveaux iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max s’ouvrent ce 17 septembre. Ces derniers apportent des améliorations notables comme une meilleure autonomie, une encoche réduite de 20 % ou encore de meilleurs capteurs photo, mais les modèles de la période 2020/2021 sont loin d’être obsolètes. L’iPhone 12 classique est encore un excellent smartphone, à l’heure où nous écrivons ces lignes, et son prix passe aujourd’hui de 909 euros à 717 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir un iPhone 12 aujourd’hui ?

Apple propose des téléphones bien plus durables que la concurrence Android. L’iPhone 12 datant seulement de l’an dernier a encore de beaux jours devant lui. Il propose un écran OLED de 6,1 pouces, évidemment doté d’une encoche pour accueillir le capteur True Depth pour Face ID. Le format est confortable en main, et le design respire la solidité grâce à la protection Ceramic Shield très résistante.

De plus, les performances de la puce A14 (compatible 5G) sont encore d’actualité en 2021, et offrent une expérience utilisateur parfaitement fluide, quelle que soit votre utilisation, de la navigation sur Internet aux jeux vidéo les plus gourmands en ressources. Cela permet aussi d’assurer une compatibilité sur plusieurs années, avec les prochaines mises à jour d’iOS. Comptez d’ailleurs 17 heures de lecture en vidéo pour l’autonomie, selon Apple. La charge sans fil via les accessoires MagSafe est évidemment de la partie.

Est-il bon en photo ?

Les capteurs des nouveaux iPhone 13 sont 92 % plus grands pour capter plus de lumière, mais le double appareil photo 12 + 12 mégapixels de l’iPhone 12, avec objectif grand-angle et ultra grand-angle, est déjà très convaincant. Il est très facile de prendre un beau cliché, de jour comme de nuit, et les possibilités sont nombreuses avec les différents modes proposés dans l’application, surtout celui du mode portrait qui est vraiment excellent. Il est même possible de filmer en 4K à 60 images par seconde, et la stabilisation est top.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo