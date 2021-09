[Le Deal du Jour] La Xbox Series S est actuellement la console de salon la moins chère pour passer à la next-gen. Aujourd'hui, la machine entièrement dématérialisée de Microsoft est disponible à 279 euros, grâce à un code promo.

À côté de la surpuissante Xbox Series X, la firme de Redmond propose une console plus abordable, mais avec quelques concessions. Par exemple, vous ne profiterez pas de vos jeux en 4K avec la Series S, mais en Full HD, et vous ne pourrez pas y insérer de disque de jeu. Tous vos achats devront donc se faire depuis le Microsoft Store, mais le Xbox Game Pass, classique ou Ultimate, constitue un abonnement très attractif.

Au lieu de 299 euros, la Xbox Series S avec 512 Go de stockage via SSD est aujourd’hui disponible en promotion, à 279 euros sur Rakuten (vendeur Cdiscount), en utilisant le code promo CR20 avant de procéder au paiement de la commande.

Pour obtenir ce prix, il faut être membre gratuit du Club R, ce qui vous permettra également d’économiser de l’argent sur vos prochaines commandes.

Pour mieux comprendre l’offre

C’est quoi la Xbox Series S ?

La Xbox Series S est une console de salon moins performante que la Xbox Series X, donc son prix est plus doux — 200 euros de différence aujourd’hui. Elle ne dispose pas de lecteur Blu-Ray, ni de la définition 4K pour les jeux, et la capacité de stockage est moindre (512 Go au lieu de 1 To). Son design est cependant plus compact et discret que le monolithe de Microsoft.

Avec cette console abordable, vous profiterez par ailleurs des mêmes fonctionnalités (notamment le Quick Resume) et des mêmes jeux que sur la Series X. Il faut simplement être prêt à faire quelques concessions graphiques.

Pourquoi c’est la console parfaite pour le Game Pass ?

Le Game Pass est l’arme ultime de Xbox. Il s’agit d’un abonnement mensuel offrant la possibilité de jouer à des centaines de jeux en illimité, en les téléchargeant directement sur la console. Une offre qui donne tout son sens à la Xbox Series S — qui n’a pas de lecteur Blu-Ray. Il y a évidemment beaucoup de productions indépendantes, mais aussi les titres first-party de Microsoft et beaucoup de jeux tiers. Par ailleurs, tous les prochains gros triple A seront intégrés à l’offre dès la sortie, comme Halo Infinite ou The Elder Scrolls 6.

