Le 7 septembre, le Salvador est devenu le premier pays à faire du bitcoin une monnaie légale. Le lancement de la cryptomonnaie a cependant été mouvementé, avec des serveurs un peu saturés et une chute du cours du bitcoin.

C’est officiel : depuis le mardi 7 septembre, le bitcoin est une monnaie officielle au Salvador. L’événement est une grande première. Si le bitcoin est acheté et utilisé dans de nombreux pays, aucun n’avait jusqu’à présent accepté de lui donner « cours légal », ce qui signifie que la population salvadorienne peut l’utiliser pour rembourser une créance.

La sphère financière avait donc les yeux rivés sur le cours du bitcoin ce jour-là, afin de voir la manière donc l’événement allait influencer la valeur de la cryptomonnaie. Des amateurs de cryptomonnaies avaient appelé sur Reddit a acheté du bitcoin ce jour-là, afin de soutenir et célébrer l’initiative du Salvador. Le cours du bitcoin a toutefois chuté ce mardi 7 septembre, passant de plus de 44 000 euros à moins de 37 715 euros, selon CoinMarketCap. Depuis, il oscille entre 38 000 et 39 000 euros.

Si le lancement du bitcoin au Salvador n’a pas suscité d’envolée enthousiaste du cours, cela peut toutefois s’expliquer par un mécanisme qui s’observe souvent sur les marchés. Dans le domaine des cryptomonnaies comme ailleurs, lorsqu’un événement de taille est attendu (le lancement d’un produit pour une entreprise par exemple), beaucoup d’investisseurs ont tendance à acheter en amont et à revendre juste après l’annonce. C’est ce qu’on appelle « acheter la rumeur, vendre la nouvelle » (en anglais « buy the rumor, sell the news » ou parfois « buy the rumor, sell the facts »).

Le président salvadorien Nayib Bukele ne s’est pas laissé démonter. « Buying the dip », a-t-il aussitôt claironné sur Twitter (« on achète à la baisse », en français), révélant par là que l’État salvadorien faisait le choix de profiter de cette tendance pour acheter davantage de bitcoins que prévu à des prix moins élevés.

Thanks for the dip @IMFNews . We saved a million in printed paper.

Une heure et demie plus tard, Nayib Bukele a précisé que, suite à l’achat des nouveaux bitcoins, le Salvador en détenait désormais 550 (21 millions d’euros, à l’heure où l’on écrit ces lignes). Le lancement du bitcoin au Salvador s’est aussi accompagné de quelques petits ratés techniques. Comme le précise la BBC, le portefeuille digital Chivo a été lancé avec quelques heures de retard dans la journée sur les différentes plateformes (AppStore, PlayStore etc.). Et les serveurs ont été un peu saturés par les demandes d’inscriptions sur Chivo.

On a cependant aussi vu apparaître sur Twitter les premiers messages d’utilisateurs enthousiastes de pouvoir payer en bitcoin dans des commerces. « Je suis entré dans un McDonald’s de San Salvador pour voir si je pouvais payer mon petit déjeuner en bitcoin. Pour être honnête, je pensais vraiment qu’on me dirait non. Contre toute attente, ils ont imprimé un ticket avec un QR code qui m’a amené à une page web avec un reçu Lightning (ndlr : le protocole de paiement) et je suis désormais en train de savourer un petit déjeuner traditionnel ! », s’est réjoui un journaliste de Bitcoin Magazine, postant quelques photos à l’appui.

Just walked into a McDonald's in San Salvador to see if I could pay for my breakfast with bitcoin, tbh fully expecting to be told no.

But low and behold, they printed a ticket with QR that took me to a webpage with Lightning invoice, and now I'm enjoying my desayuno traditional ! pic.twitter.com/NYCkMNbv7U

— Aaron van Wirdum (@AaronvanW) September 7, 2021