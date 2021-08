[Le Deal du Jour] Bang & Olufsen est devenu une référence de l'audio grand public et son Beopplay H4 est un casque sans fil fortement recommandable pour les amateurs de bon son cherchant à faire des économies. Il est aujourd'hui trouvable sur Amazon en promotion à 150 euros au lieu de 300.

Bang & Olufsen n’est peut-être pas une marque aussi mainstream que la concurrence Apple, Sony ou même Bose mais possède une notoriété certaine chez les audiophiles. D’abord spécialisé dans l’équipement audio professionnel et radiophonique, le Danois s’est lancé dans le monde de l’audio grand public ces dernières années avec des écouteurs sans fil, des enceintes portables et des casques audio.

Dans ce deal, nous avons sélectionné le Beoplay H4, un casque sans fil haut de gamme qui perd aujourd’hui 50 % de son prix sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi est-ce un bon casque pour son prix ?

Au premier coup d’œil, on sent que le Beoplay H4 a profité du savoir-faire de la marque en termes de finition et de qualité de fabrication malgré le positionnement plutôt entré/ moyen de gamme du casque. L’ergonomie n’a pas été mise de côté non plus avec des écouteurs à mémoire de forme et recouverts de cuir offrant un certain confort une fois posé sur la tête. De plus il ne pèse que 235g, soit 51g de moins qu’un Airpod Max. Il est d’ailleurs à noter que même si le casque se veut utilisable sans fil grâce à une connexion Bluetooth, il intègre tout de même un port jack, bien pratique lorsque l’on tombe en rade de batterie.

Mais c’est surtout côté son que le Beoplay H4 fait la différence. Les bases sont bien présentes, profondes même avec de bons mediums. Des caractéristiques qui en font un casque parfait pour les amateurs de rock. L’isolation passive est également de très bonne facture et vient combler l’absence de réduction de bruit active. En bref, le Beoplay H4 est un excellent deal, surtout avec un prix divisé par deux.

Que savoir de plus ?

Le Beoplay H4 se veut un casque polyvalent et utilisable en toutes circonstances. C’est pour cette raison qu’il embarque un microphone pour passer des appels en main libre. Forcément, il est possible de contrôler le son en sortie grâce aux boutons situés sur l’un des écouteurs . Un bouton est même dédié à l’assistance vocale grâce à une compatibilité Siri et Google Assistant.

Enfin côté autonomie, B&O annonce une durée de 19h, ce qui place le Beoplay H4 dans la moyenne des casques audio sans fil du marché. La recharge complète prend environ une heure grâce au port USB-C.

