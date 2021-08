En annonçant l'arrivée d'un outil de lutte contre la pédopornographie sur iPhone, Apple a mis le doigt dans un engrenage qui l'a propulsé au milieu d'une sévère controverse sur sa politique de protection de la vie privée.

Apple est actuellement au cœur d’une polémique concernant le respect de la vie privée. L’entreprise, pourtant plutôt connue pour sa position ferme en faveur de la protection des données personnelles, est critiquée par des associations et des spécialistes à cause de l’installation d’un nouvel outil sur ses iPhone.

Nommé NeuralMatch, ce système, qui arrivera avec une future mise à jour, a pour mission d’identifier de potentiels contenus pédopornographiques partagés par des propriétaires d’iPhone. Techniquement, ce système ne fait que comparer la signature électronique d’une photo avec celles contenues dans une banque de données fournie par la NCEMC, une association de défense pour le droit des enfants.

Sauf que le mécanisme employé est particulièrement intrusif selon de nombreux défenseurs et défenseuses de la vie privée. Chaque photo envoyée sur iCloud sera en effet scanné en local sur le téléphone et héritera d’une signature unique (et chiffrée) qui est censée permettre l’identification de contenus potentiellement illégaux. La crainte est que cet outil, pensé pour lutter contre l’exploitation infantile, soit détourné par des gouvernements autoritaires pour identifier des contenus critiques du pouvoir.

« Les gouvernements qui interdisent l’homosexualité peuvent exiger que l’outil soit formé à identifier le contenu LGBTQ+. Un régime autoritaire peut exiger qu’il soit capable de repérer les images satiriques populaires ou les tracts de manifestations », s’inquiète l’EFF sur son site. La célèbre ONG américaine de défense pour les droits numériques n’hésite pas à qualifier la solution de « porte dérobée », en allusions aux faiblesses intentionnellement installées dans les systèmes informatiques pour permettre l’espionnage. « Ne soyez pas dupes, ceci est dégradation de la vie privée pour tous les utilisateurs d’iCloud Photos, pas une amélioration », écrit l’ONG.

No matter how well-intentioned, @Apple is rolling out mass surveillance to the entire world with this. Make no mistake : if they can scan for kiddie porn today, they can scan for anything tomorrow.

They turned a trillion dollars of devices into iNarcs—*without asking.* https://t.co/wIMWijIjJk

— Edward Snowden (@Snowden) August 6, 2021