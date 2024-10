Lecture Zen Résumer l'article

Midjourney prépare la sortie d’un nouvel outil pour son site web, qu’il décrit comme « très puissant ». À tel point, d’ailleurs, que la société a déclarer vouloir le restreindre à certains abonnés seulement. En clair, il faudra probablement payer un peu plus cher pour y avoir droit. Et la modération sera renforcée par ailleurs.

Trop puissante, la prochaine évolution de Midjourney ? C’est ce que semble suggérer David Holz, le fondateur de la célèbre plateforme spécialisée dans la création d’images par intelligence artificielle. Dans un message partagé le 19 octobre, l’intéressé a cité de nouvelles fonctionnalités « très puissantes » qui vont nécessiter des restrictions spécifiques.

« Ces nouvelles fonctionnalités étant très puissantes, nous allons limiter leur déploiement à un sous-ensemble de la communauté actuelle et renforcer notre modération humaine sur les résultats (il existe également de nouveaux modérateurs IA plus avancés dont nous pensons qu’ils feront un excellent travail) », a écrit David Holz.

Uploader n’importe quelle image sur le site web de Midjourney

En l’occurrence, cette itération de Midjourney ne concerne pas une sortie de la v7 de la plateforme (la branche la plus récente est la v6.1, sortie le 31 juillet 2024), mais plutôt l’arrivée d’un outil pour la création d’images via le site web de la startup. David Holz a en effet annoncé la sortie d’un utilitaire pour uploader ses images très bientôt.

« Nous prévoyons de publier un nouvel éditeur d’images sur le web [pour ces jours-ci, NDLR]. Ce nouvel éditeur d’images vous permettra d’éditer n’importe quelle image téléchargée / n’importe quelle image du web en utilisant Midjourney », a-t-il écrit sur le serveur Discord officiel.

Il y aura aussi une fonction pour re-texturer les images. Cette capacité permettra de conserver la forme de la scène et de l’objet, tout en repeignant les textures, les couleurs et les détails, en fonction du prompt de l’internaute.

Depuis le début de l’année, Midjourney peut s’utiliser sur le site web directement. // Source : Midjourney

Jusqu’à présent, Midjourney n’était utilisable que via le logiciel Discord, avec un compte payant (pendant un temps, il était possible de tester l’outil via un accès gratuit, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui). Mais depuis le début de l’année 2024, la startup a lancé un accès web, qui permet de ne plus avoir à passer par un programme tiers.

Une fonction réservée à un certain niveau de forfait

Midjourney semble se diriger vers une restriction basée sur l’abonnement. Si David Holz suggère que ses équipes « [ne sont pas sûres] de savoir comment restreindre précisément le déploiement de cette fonctionnalité », le sondage qui a accompagné son annonce comporte de multiples questions à ce sujet, pour évaluer la propension des clients à payer plus.

Par exemple, une question demandait : « si nous sortons un nouvel éditeur d’images qui peut éditer n’importe quelle image téléchargée, et que nous le restreignons aux abonnements annuels Pro ou Mega, comment changerez-vous votre forfait ? Cette question est obligatoire » Divers scénarios de ce type ont été proposés.

« Nous utiliserons ces résultats pour calculer le pourcentage de la base d’utilisateurs que nous atteindrons avec différentes restrictions et nous essaierons de trouver un équilibre entre l’accessibilité et le volume », a conclu David Holz. Pour l’heure, Midjourney n’a pas encore détaillé sa politique sur l’upload d’images via son site web.

Au-delà des considérations de sécurité, pour éviter l’utilisation détournée de l’outil à des fins potentiellement malveillantes, la réflexion de Midjourney a aussi une dimension économique. La plateforme repose son modèle sur des abonnés payants. Ce faisant, la question que pose la société ouvre aussi la perspective d’en convertir une partie à une formule supérieure.

