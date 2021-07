Romain Ribout - 27 juillet 2021 Tech

[Le Deal du Jour] C'est bientôt la fin des soldes d'été 2021, mais il est encore temps de faire de bonnes affaires. Amazon a attendu le dernier moment pour baisser le prix de l'Apple Watch Series 6. Cette dernière perd plus de 50 euros par rapport à son prix habituel.

L’Apple Watch Series 6 est actuellement la montre connectée la plus aboutie de la firme de Cupertino. Par rapport à l’ancien modèle, la Series 5, elle est plus performante grâce à sa puce S6 basée sur l’A13 Bionic. Elle offre plus de fonctionnalités qu’auparavant, notamment grâce à l’ajout du capteur qui calcule la saturation en oxygène dans le sang. Si elle coûte habituellement 459 euros pour le modèle GPS en 44 mm, le prix vient de chuter à 403 euros sur Amazon pour le dernier jour des soldes.

Pour mieux comprendre l’offre

À qui s’adresse une Apple Watch ?

Comme toutes les Apple Watch, la Series 6 fonctionne uniquement avec un iPhone. Pour aller plus dans le détail, la montre connectée de la firme de Cupertino est compatible avec les terminaux tournant sous iOS 14, donc à partir de l’iPhone 6S et jusqu’au 12 Pro Max. Elle tourne sous WatchOS 7 et l’interface apporte quelques nouveautés, comme le tracking d’activité en dansant, l’aide au lavage des mains, très utile en cette période de pandémie, et sans oublier le suivi du sommeil.

Quelles sont les caractéristiques de l’Apple Watch Series 6 ?

La Series 6 de l’Apple Watch reprend les traits esthétiques introduits par les Series 4 et 5, avec le même format rectangulaire, des bords plus fins et un écran plus grand. L’écran OLED dispose toujours de la fonctionnalité Always-On Display bien pratique qui permet de laisser constamment l’écran allumé.

Elle est propulsée par le SoC Apple S6 afin qui lui permet de proposer une expérience utilisateur toujours plus fluide au quotidien. On retrouve également tout un tas de capteurs pour suivre l’activité et beaucoup de paramètres liés à la santé, avec notamment la présence d’un ECG et d’un capteur de taux d’oxygène dans le sang.

Vous souhaitez profiter des soldes d’été ? Allez donc jeter un œil à notre guide des meilleures offres Tech.

