[Le Deal du Jour] Les Powerbeats Pro sont des alternatives aux AirPods d'Apple, avec qui ils partagent beaucoup de similitudes, mais avec un positionnement beaucoup orienté sur la pratique sportive. Ils sont aujourd'hui à leur meilleur prix à moins de 155 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les Powerbeats Pro sont des écouteurs sans fil commercialisés depuis 2019 par Beats, qui a été racheté par Apple en 2014. Même si l’historique de la marque sur la qualité audio de ses produits n’a pas toujours été glorieux, les Powerbeats Pro sont d’excellents écouteurs intra-auriculaires, qui s’affichaient à leur sortie comme de meilleures alternatives aux AirPods.

Aujourd’hui, les Powerbeats Pro profitent d’une remise de près de 100 euros pour tomber à 153 euros au lieu de 249,95 euros à leur sortie.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi est-ce que les Powerbeats Pro sont plus intéressants à ce prix ?

Les Powerbeats Pro sont des écouteurs sans fil destinés principalement à une utilisation sportive grâce à leur certification IPX4, mais ils ne sont bien entendu pas restreints à cet usage. Ils ont l’avantage de profiter d’une excellente accroche via une branche venant s’accrocher derrière l’oreille et d’un embout intra-auriculaire. Ils proposent un rendu efficace, particulièrement tourné vers les basses, mais également efficace sur les aigus et les mediums. Ils ne profitent pas d’une isolation active du son, mais leurs embouts intra-auriculaires sont efficaces pour profiter d’une isolation passive.

En bref, ils sont sans aucun doute meilleurs que des AirPods, moins que des AirPods Pro, mais plus polyvalents (et moins chers) que ces derniers dans l’ensemble. Ils sont recommandés dans notre guide des meilleurs écouteurs sans fil de 2021.

Pour en savoir plus sur les Powerbeats Pro, rendez-vous sur notre test complet.

Avec quel appareil sont-ils compatibles ?

Les Powerbeats Pro sont, comme n’importe quels écouteurs, compatibles avec tous les périphériques certifiés Bluetooth comme des PC, des smartphones ou même certains téléviseurs. Cependant, ils sont tout de même principalement destinés à être utilisés de pair avec un iPhone pour plusieurs raisons : le connecteur de charge lightning identique à celui de ces derniers et un appareillage simplifié sur les produits Apple grâce à leur puce H1 (identique à celle des AirPods). Ils sont également compatibles avec l’audio spatial sur Apple Music, comme n’importe quel casque sur le principe, mais proposé ici de manière automatique et transparente.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo