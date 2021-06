Si vous avez déjà essayé de tourner une vidéo avec la musique de votre smartphone en fond, vous vous êtes forcément rendu compte que votre téléphone n’est pas capable de faire les deux simultanément. Il existe cependant de petites techniques pour contourner ce problème.

La scène vous est forcément déjà arrivée. Vous écoutez de la musique depuis votre téléphone en Bluetooth sur l’enceinte au bout du salon, quand tout à coup vous vient la meilleure improvisation musicale du monde qu’il vous faut absolument capturer en vidéo.

Vous vous saisissez donc de votre téléphone pour filmer votre futur tube, mais dès que vous lancez le mode vidéo, le son se coupe. Désespoir, vous aviez pourtant la parfaite parodie humoristique de Rolling in the Deep d’Adèle. Ne pleurez plus, il existe en fait une technique simple pour enregistrer une vidéo tout en l’accompagnant de votre titre de musique préféré. Suivez le guide.

Sur iPhone

Pour shooter une vidéo sur iPhone sans couper votre musique, il vous faudra un modèle relativement récent puisque la fonctionnalité « QuickTake » que nous allons exploiter n’est présente que sur les iPhone XS, XR et les modèles qui suivent. Voici comment s’en servir :

Lancez votre titre préféré sur votre application de musique favorite ;

sur votre application de musique favorite ; Ouvrez ensuite votre application Appareil photo et restez en mode photo ;

; Gardez votre doigt appuyé sur le déclencheur , et hop, le mode vidéo s’enclenchera sans couper votre musique ;

, et hop, le mode vidéo s’enclenchera sans couper votre musique ; Vous pouvez même glisser votre doigt vers l’icône de verrou sur le haut de l’écran pour continuer à tourner sans avoir à garder votre doigt appuyé sur l’écran

Sur Android

L’iPhone n’est évidemment pas le seul smartphone à pouvoir filmer avec de la musique. Il est également possible de le faire avec un téléphone Android en feintant un peu différemment.

Lancez votre titre préféré sur votre application de musique favorite ;

sur votre application de musique favorite ; Ouvrez votre application Appareil photo et basculez en mode vidéo ;



Lancez l’enregistrement de la vidéo ;

Faites ensuite glisser le panneau de notification depuis le haut de votre écran

Sur la notification multimédia de votre appli de musique, il devrait être possible de relancer votre titre grâce au bouton Play sans couper l’enregistrement vidéo

Seul petit bémol avec cette méthode, vous aurez une poignée de seconde muette au début de la vidéo. Si vous êtes perfectionniste, la plupart des smartphones proposent des outils de montage simple qui vous permettront de couper ce morceau de votre vidéo.

Pourquoi mon téléphone coupe la musique d’abord ?

Mais pourquoi nos téléphones coupent la musique lorsqu’on enregistre une vidéo au juste ? Hé bien il est probable que ce soit simplement pour ne pas noyer le son de votre prise sous le bruit de votre musique. Le haut-parleur est le micro étant relativement proche, si vous jouez de la musique pendant que vous filmez, vous n’entendrez pratiquement que ça. La qualité audio sera en plus loin d’être exceptionnel dans ces conditions. Mais l’astuce peut dépanner tout de même !

