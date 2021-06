[Le Deal du Jour] LG a présenté ses nouvelles gammes de TV OLED au dernier CES 2021. La série B1 en fait partie : celle-ci a l'avantage de proposer des prix moins onéreux, sans négliger les performances pour autant. Actuellement, la référence 55B1 est vendue moins cher, puisqu'elle passe de 1 590 à 1 390 euros chez Boulanger.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Souvent (très) chères, les TV OLED nécessitent un budget conséquent pour profiter de leur excellente qualité d’image. Pourtant, certaines marques n’hésitent pas à adoucir la facture en proposant des modèles plus abordables. C’est le cas de LG, qui a lancé sa nouvelle série B1 au dernier CES 2021. La référence de 55 pouces, actuellement en promotion, a beau être moins chère que les autres nouveautés du constructeur, elle n’en reste pas moins puissante.

Initialement affichée à 1 590 euros, la TV LG OLED55B1 est désormais disponible à 1 390 euros chez Boulanger.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de la TV LG OLED55B1 ?

En concevant sa TV OLED55B1, LG n’a pas opéré de changement majeur au niveau du design par rapport à ses précédents modèles de téléviseurs OLED. On aura donc droit à des finitions similaires et toujours très bien exécutées, avec des lignes épurées, des bordures d’écran fines et un pied solide. Cette TV 4K UHD intègre une dalle OLED de 55 pouces, qui promet des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs. On regrette un seul léger défaut de l’OLED : la luminosité maximale qui pêche un peu. Autrement, la TV prendra en charge certaines des meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision IQ et HDR10 (mais pas de HDR10+ ici). Vous pourrez également profiter d’une émulation Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

Le processeur Alpha 7 de 4e génération s’occupera quant à lui de l’optimisation du traitement des images. S’il sera un poil moins performant que celui qui équipe les récentes séries plus onéreuses de LG, ce processeur promettra quand même un rendu très détaillé, et de bons ajustements au niveau des images et du son.

Que vaut cette TV côté gaming ?

La TV LG OLED55B1 est dotée de quatre ports HDMI 2.1, qui autoriseront la 4K@120 images par seconde et propose le VRR, soit un taux de rafraîchissement variable, qui prévient le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Ce modèle conviendra parfaitement aux joueurs et joueuses, d’autant que sa diagonale de 55 pouces sera plus que confortable pour profiter de ses sessions sur PS5 ou Xbox Series X. Ajoutons à cela un taux de réponse de seulement 1 ms, ainsi qu’une certification G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

LG oblige, on aura droit à l’intuitif système d’exploitation webOS 6.0, qui mettra à disposition une foule d’applications phares. La TV sera aussi compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Amazon Alexa, de même qu’avec HomeKit. Pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, vous pourrez avoir recours à AirPlay 2 ou Miracast. Enfin, la télécommande Magic Remote, avec pointeur à l’écran et raccourcis bien pratiques, sera fournie avec le téléviseur.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo