Marre de devoir copier-coller des émojis sur le web à chaque fois que vous rédigez un tweet depuis votre ordinateur ? Ça tombe bien, il existe des raccourcis clavier simplissimes pour vous faciliter la tâche.

Avec l’avènement des smartphones, les émojis ont envahi le web. Les claviers virtuels de nos téléphones modernes facilitent en effet la saisie de ce nouvel alphabet visuel.

Des raccourcis clavier tout simples

Mais saviez-vous qu’il existe un moyen simple de saisir des émojis sur ordinateur aussi ? Que vous soyez sur Windows ou macOS, votre clavier d’émojis est juste à un raccourci clavier près !

Si vous êtes sur Mac

Il suffit d’appuyer simultanément sur les touches Control + Command + barre espace. Une fenêtre s’ouvrira alors au milieu de l’écran vous permettant de choisir parmi les milliers d’émojis du catalogue. Les variations (émojis d’un autre genre, avec une autre couleur de peau) sont accessibles en maintenant la souris enfoncée sur l’émoji de votre choix.

Si vous avez un Mac doté des tout derniers processeurs M1, la touche fn fait également apparaitre le clavier des émojis. Vous pouvez changer ce paramètre au sein de l’application Préférences système dans le menu Clavier.

Si vous êtes sous Windows

C’est le raccourci Windows + ; qu’il faudra saisir pour faire apparaitre le clavier des émojis. Là aussi, il vous sera possible de choisir la couleur de peau de vos émojis avec le nuancier présent sur le haut de la fenêtre.

Caractères spéciaux et kaomoji

Les deux programmes vous permettent en réalité de saisir plus que des émojis. En cliquant sur la double flèche en bas de la fenêtre Mac, vous pourrez choisir parmi une liste de caractères spéciaux (comme © ou ™) et pictogrammes. Sur Windows, les onglets en haut vous permettront également de saisir des caractères spéciaux et même des kaomoji (comme le mythique (╯°□°)╯︵ ┻━┻).

Plus besoin de copier-coller, depuis le web pour poster vos émojis préférés. Vous voilà fin près pour mettre de la couleur et de l’émotion dans vos messages !

