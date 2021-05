Romain Ribout - 06 mai 2021 Casques

[Le Deal du Jour] En matière de casques audio, Bose fait partie des meilleurs fabricants du marché. Son célèbre QC 35 II est une ancienne référence premium qui n'a presque rien perdu de sa superbe en 2021. Son prix, en revanche, est aujourd'hui beaucoup plus doux qu'à son lancement.

La réduction de bruit active est devenue une fonction incontournable sur les casques sans fil. Elle permet de se couper des bruits environnants pour mieux apprécier sa musique, mais aussi pour se concentrer davantage en open space, par exemple. Cette technologie s’est beaucoup démocratisée ces dernières années, mais elle n’a pas foncièrement évolué. De ce fait, les anciennes références de casques ANC (Active Noise Cancelling) d’il y a quelques années sont encore excellentes aujourd’hui, et surtout moins onéreuses. C’est le cas avec ce Bose QuietComfort 35 II en promotion à seulement 172 euros sur Cdiscount.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du QC 35 II ?

Le Bose QuietComfort 35 II est un casque circum-aural — il englobe totalement vos oreilles — qui apporte d’ores et déjà une bonne isolation passive. Ce modèle a d’ailleurs apporté la compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri, ainsi qu’un indicateur vocal pour vous informer de l’état de la batterie et signaler un appel ou un message, s’il est relié à votre smartphone.

Les zones du casque pour effectuer des contrôles ne sont pas tactiles comme sur le récent Headphones 700. On retrouve simplement des boutons physiques pour gérer le volume, changer la musique, allumer/éteindre le casque ou activer/désactiver la réduction de bruit active.

Mais, la réduction de bruit active est-elle vraiment efficace ?

Oui, le système de réduction de bruit active est particulièrement efficace. Différents niveaux de réduction sont disponibles pour que le QC 35 II s’adapte au mieux à votre environnement. L’application mobile Bose Connect (disponible sur iOS et Android) permet d’accéder facilement aux paramètres du casque avec un smartphone ou une tablette, et de choisir entre plusieurs modes pour l’annulation du bruit (maison, train, voiture, avion, etc.). Pour les plus bidouilleurs, il est même possible de créer des égaliseurs pour minutieusement régler le son, selon vos envies.

Que savoir de plus ?

Le Bose QC 35 II profite d’une autonomie confortable au quotidien. Le constructeur annonce environ 20 heures d’endurance en mode sans-fil avec la réduction de bruit activée, et presque le double en mode filaire. Le casque se recharge rapidement via son port USB-C, si vous avez besoin de lui redonner un petit coup de jus dans la journée.

