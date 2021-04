[Le Deal du Jour] L'Apple Watch Series 6 est toute désignée pour compléter votre iPhone au quotidien. Le moment est idéal pour vous l'offrir puisqu'un code promo la fait actuellement passer de 449 euros à 341 euros, sur Rakuten.

L’Apple Watch Series 6 est la dernière arrivée dans la gamme de montres connectées de la firme de Cupertino. Elle offre une puissante puce S6 ainsi que la mesure de l’oxygénation du sang. Le tout s’accompagne d’une batterie de capteurs pour suivre l’activité des utilisateurs et utilisatrices.

Habituellement proposée à 449 euros, l’Apple Watch Series 6 (boîtier 40 mm et bracelet sport noir) est actuellement disponible à 341 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de l’Apple Watch Series 6 ?

En termes de design, l’Apple Watch Series 6 reprend plusieurs codes du modèle précédent, mais ce n’est pas pour nous déplaire. Le cadran rectangulaire en aluminium est toujours présent, mais avec des bords plus fins et donc un écran plus grand, ce qui facilitera la lecture. La dalle OLED propose toujours la fonctionnalité Always On Display, qui maintient l’écran allumé à tout moment. On profitera également de la performante puce Apple S6 qui rendra l’expérience utilisateur très fluide au quotidien.

Qu’en est-il du suivi de l’activité ?

La montre connectée Series 6 embarque une foule de capteurs permettant de suivre l’activité de son détenteur. On trouvera ainsi un accéléromètre, un GPS, une boussole ou encore un gyroscope. Elle prend également en charge plusieurs activités sportives comme le vélo, le cardio, la marche, la danse et le yoga. La montre Apple propose également un ECG (électrocardiogramme), ainsi qu’un capteur du taux d’oxygène dans le sang, particulièrement pratique pour les sportifs. Le suivi du sommeil, la détection des chutes et même une aide au lavage des mains complètent l’affiche.

À qui se destine l’Apple Watch Series 6 ?

Pour profiter de cette Series 6, il faudra faire partie de la team Apple, puisque cette montre fonctionne uniquement avec les appareils de la marque à la pomme. Mais attention, cette dernière itération sera seulement compatible avec les terminaux tournant sous iOS 14, à savoir les iPhone à partir du 6S.

