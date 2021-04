Après la polémique du ralentissement des iPhone en 2017 pour les préserver sur la durée, Apple fait preuve de plus de transparence et va déployer un outil de recalibration de batterie sur une prochaine version d'iOS.

Dans une future mise à jour de son système d’exploitation mobile, Apple va mieux informer les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone sur la qualité et l’endurance de leur batterie. Un effort de transparence après des mois de polémique l’année dernière.

Réétalonnage logiciel

Avec le déploiement de la version 14.5 d’iOS qui devrait arriver dans les prochaines semaines (et qui embarquera notamment un outil contre le pistage publicitaire), Apple proposera d’effectuer une recalibration des batteries d’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max pour éviter un bug qui peut provoquer « une décharge inhabituelle de la batterie ou, dans de très rares cas, une réduction de la capacité de performance optimale ».

Cela signifie que pendant quelques semaines, les iPhone concernés tenteront d’évaluer la capacité de batterie restante pour avoir une indication plus juste de leurs autonomies, et apprendront en plus à moduler leurs performances pour offrir le maximum d’endurance. « La capacité maximum de la batterie est calculée grâce à un ensemble d’algorithmes et de mesures prises lors de l’utilisation de l’appareil. Au fil du temps, ces algorithmes peuvent être mis à jour pour fournir la meilleure estimation de la capacité maximum de la batterie » détaille Apple sur son site.

Un effort de transparence appréciable

Si votre iPhone échoue à recalibrer correctement sa batterie, un message vous invitera à la changer gratuitement auprès d’un réparateur Apple agréé. Et pour celles et ceux qui ont déjà changé leur batterie hors garantie, la marque conseille de contacter l’assistance Apple.

Le lancement de cette fonctionnalité s’inscrit dans le sillon des très nombreuses polémiques en 2017, ou Apple était accusé à travers le monde de brider ses iPhone dans une supposée logique d’obsolescence programmée. Il s’agissait de l’inverse : la démonstration technique montrait que le léger ralentissement du processeur des iPhone était mis en place pour les faire durer dans le temps et donc moins les changer. En France, l’affaire s’est réglée par des amendes infligées à Apple pour défaut de communication, pas pour obsolescence programmée.

Apple tente donc de corriger le tir en étant le plus transparent possible sur l’état des batteries, des performances et sur les mises à jour à venir en plus de dédier une page de leur site au processus et des options très claires sur les iPhone. Comme quoi, toute cette affaire aura servi à quelque chose.

