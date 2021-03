Romain Ribout - 18 mars 2021 Apple iPhone

[Le Deal du Jour] Sur Cdiscount, il est aujourd'hui possible de faire de bonnes affaires sur les produits Apple. Grâce à un code promo, vous pouvez économiser pas moins de 100 euros sur le prix de l'iPhone 12, dans sa version 128 Go.

L’iPhone 12 est quasi le même smartphone que l’iPhone 12 Pro. La seule différence vient de l’appareil photo, car pas de capteur LiDAR (pour la réalité augmentée) ni de téléobjectif supplémentaire sur ce modèle dit « classique ». Pour le reste, cet iPhone 12 a pourtant tout d’un Pro, que l’on n’hésite pas à recommander chaudement lorsqu’une promotion pointe le bout de son nez.

C’est évidemment le cas aujourd’hui, où la version 128 Go de l’iPhone 12 passe de 959 à 859 sur Cdiscount. Pour obtenir ce prix, il suffit de saisir le code promo APPLE100E avant de procéder au paiement de votre commande.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les nombreux points communs avec l’iPhone 12 Pro ?

Tout d’abord, on retrouve le même design et le même format, dans les deux cas un écran OLED de 6,1 pouces, avec la même taille d’encoche pour Face ID et la même protection Ceramic Shield sur la face avant. La seule différence que l’on peut (peut-être) sentir en main est l’écart de poids de 25 grammes entre les deux.

Que ce soit l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, ils sont tous les deux propulsés par la puce A14 qui offre des performances de haute volée en plus d’assurer une compatibilité avec le réseau 5G. Cette configuration permet, entre autres, de garantir une expérience utilisateur parfaitement fluide sous iOS 14 et de faire tourner sans problème tous les jeux les plus gourmands de l’App Store. Les deux smartphones proposent également la même autonomie avec 17 heures de lecture vidéo, selon Apple, et apportent tous les deux une compatibilité avec les accessoires MagSafe et la charge sans fil.

Quelle est la seule différence ?

C’est la photo. L’iPhone 12 classique est équipé d’un double capteur de 12 mégapixels, avec objectif grand-angle et ultra grand-angle, et fait donc l’impasse sur le capteur LiDAR et le téléobjectif supplémentaire. Il ne prend pas non plus en charge le format Apple ProRAW. Mais, capture-t-il de mauvais clichés pour autant ? Absolument pas, les photos sont d’une grande qualité, toujours avec cette simplicité propre à Apple de ne jamais en rater une.

C’est donc un excellent compromis face à l’iPhone 12 Pro si ces manquements ne vous dérangent pas plus que ça.

