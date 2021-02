Romain Ribout - 25 février 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le mini projecteur Nebula Capsule Max est capable de diffuser du contenu en HD sur une surface maximale de 100 pouces. Un petit cinéma de poche que vous pouvez aujourd'hui acquérir avec 100 euros de réduction sur Amazon.

Elle est déjà bien loin, l’époque où nous nous rendions tous au cinéma pour voir un film sur un écran beaucoup plus grand que son téléviseur du salon. Toujours dans l’attente, les plus impatients trouveront alors qu’un vidéoprojecteur est une bonne alternative en attendant la réouverture des salles obscures.

Le Nebula Capsule Max est un mini projecteur qui s’utilise aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Son prix est en ce moment en baisse sur Amazon : 399 euros au lieu de 499.

Peut-il remplacer un téléviseur ?

En couvrant une surface maximale de 100 pouces, le Nebula Capsule Max est idéal pour regarder un film ou une série. On pourrait presque se croire au cinéma, que ce soit à l’intérieur ou en plein air, grâce à son autonomie de plus de 3 heures. Pour aller plus loin, ce mini projecteur intègre Android TV pour accéder à différents contenus via le Play Store, tels que Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Il est même possible de brancher une console comme la Nintendo Switch grâce au port HDMI.

Vous ne bénéficierez en revanche pas de la qualité d’un écran TV Full HD ou 4K puisque le projecteur se limite à une simple définition HD.

Quelles sont les autres caractéristiques du Nebula Capsule Max ?

On avait d’ores et déjà été séduit lors de notre test du Nebula Capsule premier du nom, mais ce modèle Max améliore nettement la formule. Toujours aussi compact, il propose une meilleure luminosité en passant de 100 à 200 lumens, une plus haute définition en 720p au lieu de 480p et un rendu sonore plus puissant grâce à son haut-parleur de 8 W, contre 5 W auparavant. Le constructeur a même troqué le port micro USB contre de l’USB-C.

Sans oublier la compatibilité avec Google Assistant pour contrôler cette canette technologique avec la voix.

