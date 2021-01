LG a présenté son line-up de téléviseurs pour l'année 2021. La multinationale a officialisé l'arrivée de Google Stadia dans son écosystème.

Et si 2021 était l’année de Google Stadia ? C’est ce que l’on pourrait penser après la présentation de LG concernant son catalogue de téléviseurs pour les mois à venir, diffusée en ligne le 11 janvier. Si la firme coréenne promet monts et merveilles en matière d’améliorations pour la qualité d’image, on retiendra surtout que l’écosystème webOS intègrera l’accès à des plateformes de cloud gaming — en l’occurrence Google Stadia puis Nvidia GeForce Now.

Stadia sera disponible sur toutes les nouvelles télévisions de LG, qu’importe la technologie qui les anime (OLED, NanoCell ou QNED). La date de lancement n’a pas été précisée par la multinationale, mais ce sera dans la foulée de la commercialisation des produits attendus pour le printemps prochain. On remarquera l’absence du Xbox Game Pass, catalogue de Microsoft accessible en streaming sur mobile grâce à Project xCloud.

Un vrai coup de pouce pour Stadia ?

Grâce à ce rapprochement, Stadia serait susceptible de recevoir un petit coup de boost auprès du grand public. Lancé en 2019, le service de Google a vécu une année 2020 dans l’anonymat — éclipsé par les consoles nouvelle génération et peu aidé par la communication hasardeuse de Google. Sur les téléviseurs LG, il pourrait être mieux mis en avant, quand bien même il est nécessaire d’être propriétaire d’une bonne connexion internet pour en profiter dans d’excellentes conditions.

On espère simplement que l’intégration de Stadia au sein de webOS sera la plus aisée possible. La meilleure solution serait une application intuitive, avec possibilité de relier facilement la manette officielle. À noter que Google devrait poursuivre le déploiement de Stadia avec l’intégration au sein de son écosystème Google TV (introduit sur le Chromecast lancé en 2020, toujours privé de Stadia). Les futures télévisions Sony, qui tourneront sous Google TV, devraient également en profiter. Le succès de Stadia passera nécessairement par des voies d’accès de plus en plus nombreuses.

Du coté de LG, il y a en tout cas la volonté de mettre l’accent sur le jeu vidéo en 2021. Ses téléviseurs auront tout ce qu’il faut pour contenter les joueurs et joueuses, même les plus exigeants. On peut déjà noter : une connectique réunissant des ports HDMI 2.1 pour les fonctionnalités à la pointe (4K à 120 fps, taux de rafraîchissement variable, mode faible latence automatique…), la compatibilité avec G-Sync, l’application Twitch ou encore le sous-menu Game Optimizer pour un accès rapide à des paramètres orientés gaming (par exemple, un mode pensé pour les jeux de tir, pour un temps de réponse encore plus rapide).

La suite en vidéo