Ça y est : Flash n’est plus maintenu par Adobe depuis le 1er janvier 2021. Si vous avez suivi l’actualité tech ces dernières années, vous n’êtes pas sans savoir que l’entreprise américaine avait planifié depuis longtemps de cesser de s’occuper de ce format, qui sert aux animations et aux jeux sur le web, et qui a connu son heure de gloire dans les années 90 et 2000.

Le web a en effet globalement basculé sur de nouvelles technologies, qui s’avèrent en outre ouvertes, contrairement à Flash, qui est resté jusqu’à la fin un format propriétaire. Mais si le 31 décembre 2020 a marqué la fin de son support, il ne s’agit pas de la seule date dans le calendrier qu’a prévu Adobe. En effet, une autre échéance est prévue au 12 janvier 2021. À cette date, ce sont les contenus Flash qui seront bloqués.

« Pour aider à sécuriser les systèmes des utilisateurs, Adobe bloquera l’exécution du contenu Flash dans Flash Player à partir du 12 janvier 2021 », indique ainsi une page du groupe répondant aux questions générales sur la disparition de Flash. Ce n’est pas une surprise : cette échéance était déjà indiquée depuis plusieurs semaines. Il ne reste donc plus que quelques jours de sursis avant le verrouillage des contenus.

La neutralisation du format se fait avec le soutien des principaux navigateurs web, qui suivent tous une feuille de route similaire.

Firefox, par exemple, s’en débarrassera avec la mise à jour du 26 janvier 2021 et des dispositions ont été prises pour traiter aussi les versions précédentes du logiciel. Quant à Microsoft, après avoir mis à disposition un outil de désinstallation manuel, il retirera Flash de Windows automatiquement en 2021. Depuis juin, Adobe recommandait au public de supprimer Flash de son environnement.

L’héritage de Flash préservé grâce à Ruffle

La disparition de Flash a nourri des craintes sur l’archivage des jeux et des animations reposant sur cette technologie. En effet, des organisations comme Internet Archive ou Flashpoint ont pris la décision d’amasser un maximum de ces contenus pour préserver cet héritage, qui a eu un impact considérable sur le web — le fait qu’il ait fallu autant de temps (une dizaine d’années) pour se débarrasser de Flash est d’ailleurs un signe : ce format était littéralement partout.

La bonne nouvelle, c’est qu’il sera toujours possible de profiter des contenus Flash sans Flash, grâce à un projet libre et gratuit appelé Ruffle. Il permet d’émuler cette technologie sans risque pour l’ordinateur. De quoi vous permettre de relancer des jeux comme Yeti Sports, Curveball, Stickman Sam 2 , Snowcraft et Line Rider , ou de vous replonger dans des animations telles Loituma Girl, All your base are belong to us ou Caramelldansen.

