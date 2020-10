Le support de Flash prendra fin le 31 décembre 2020. D'ores et déjà, le format ne figure plus dans les navigateurs web. Maintenant, il est possible de l'éjecter de votre système d'exploitation.

C’est dans un peu plus de deux mois que le support de Flash cessera définitivement. Le 31 décembre 2020, très précisément. On ne peut pas dire que l’on est pris de court : Adobe avait indiqué dès 2017 son intention d’abandonner ce format à cette date, parce qu’il ne correspond plus à la trajectoire actuelle du web — et qu’il posait accessoirement de trop nombreux problèmes de sécurité.

Depuis la mi-juin, Adobe recommande donc de désinstaller Flash — il n’est pas utile en effet d’attendre la fin du compte à rebours pour tourner la page. Au niveau des navigateurs web, par exemple, cela fait longtemps que Flash est mis à l’écart, voire carrément éjecté. C’est le cas de Google Chrome, Mozilla Firefox ou encore Microsoft Edge, pour ne citer que trois des principaux navigateurs web.

Comment enlever Flash de Windows

Mais Flash peut également être niché dans votre système d’exploitation. Si vous êtes sur Windows, Microsoft propose depuis le 27 octobre une mise à jour manuelle permettant de vous en débarrasser immédiatement. Il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée et de suivre les instructions. Vous pouvez également patienter jusqu’à début 2021 pour avoir ce patch automatiquement.

Microsoft prévient que cette mise à jour ne peut être désinstallée. Si pour une raison ou pour une autre vous voulez revenir en arrière, il vous faudra soit faire revenir votre PC à un état antérieur, via un point de sauvegarde, soit procéder à une réinstallation complète de Windows. La mise à jour concerne Windows 10, Windows Server (dont 2012, 2016 et 2019), Windows RT 8.1 et Windows 8.1.

