[Le Deal du Jour] La Nintendo Switch Lite a attendu l'après Black Friday pour se montrer à un prix beaucoup plus intéressant qu'à l'accoutumée. Elle est aujourd'hui disponible en pack avec le jeu Animal Crossing New Horizons à 199 euros au lieu de 269.

La Nintendo Switch Lite est différente de la Switch classique. Elle oublie le côté hybride de la console originale pour faire baisser la facture, mais apporte tout de même une compatibilité avec la majorité des jeux présents sur l’eShop. C’est un bon compromis pour celles et ceux qui ne veulent pas jouer sur TV, tout en réalisant des économies. Et, comme toute la rédaction, vous pourrez jouer à Hades dans de bonnes conditions.

Le pack avec le jeu Animal Crossing New Horizons et un abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online est actuellement disponible à seulement 199 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la principale différence avec la Nintendo Switch classique ?

La Nintendo Switch Lite se concentre uniquement sur l’aspect portable. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur, ni même de décrocher les manettes aux extrémités. On peut alors oublier la très petite quantité de jeux qui ont obligatoirement besoin de la détection de mouvements des Joy Con pour fonctionner, comme ARMS ou 1-2 Switch par exemple.

Que savoir de plus ?

La Switch Lite se démarque par son format relativement plus compact. Son écran s’étend sur une diagonale de seulement 5,5 pouces, contre 6,2 pour la Nintendo Switch classique. Elle cible avant tout un public jeune avec sa finition en plastique plus robuste. On apprécie d’ailleurs les différentes couleurs disponibles (rose, jaune et bleue).

Animal Crossing est-il un bon jeu ?

Animal Crossing New Horizons est un véritable carton commercial pour Nintendo. Le jeu s’est déjà écoulé à presque 30 millions d’exemplaires à travers le monde. Chez Numerama, nous avons apprécié l’expérience sur Switch et nous lui avons attribué la note de 4/5. Voici le test complet.

