L’heure est encore aux cadeaux de Noël et il est possible de profiter de prix intéressants pour peu que l’on sache où regarder. Electro Dépôt par exemple, lance un grand déstockage ce qui permet de profiter des meilleurs produits tech’ sans se ruiner.

Même si les fêtes de fin d’année s’approchent de plus en plus, il n’est pas trop tard pour réaliser ses achats de Noël. Et pour vous aider au mieux dans la quête du cadeau tech’ parfait, Electro Dépôt continue de proposer des produits de qualité à des prix très intéressants. Découvrez notre sélection des meilleures offres du moment.

Barre de son Samsung WH-T420/ZF à 109 euros

Rien de tel qu’une barre de son pour améliorer le rendu sonore de son téléviseur, trop souvent doté de haut-parleurs intégrés médiocres. D’autant que la barre de son Samsung HW-T420/ZF est un excellent rapport qualité-prix. Celle-ci délivre une puissance totale de 150 watts et offre un rendu audio de qualité, notamment grâce à son caisson de basse filaire. Cette barre de son est simple à utiliser et peut être appairée facilement à un smartphone grâce à sa compatibilité Bluetooth.

Affichée à 129 euros chez Electro Dépôt, la barre de son Samsung HW-T420/ZF bénéficie d’une ODR de 20 euros grâce à Samsung, ce qui fait chuter son tarif final à 109 euros. Sans oublier que la livraison est gratuite à domicile.

Téléviseur 4K Samsung 70TU7025 à 768 euros

Le téléviseur Samsung 70TU7025 est un bon moyen de profiter d’une image en 4K sans débourser plus de 1 000 euros. Sa dalle LED déploie une (très) grande diagonale de 70 pouces, ce qui offre une belle surface d’affichage et un confort de visionnage accru. Il profite d’un taux de contraste correct pour cette gamme de prix ainsi qu’une bonne qualité d’image. Compatible avec AirPlay 2, le Samsung 70TU7025 offre une excellente expérience utilisateur grâce à l’interface Tizen, toujours aussi agréable à prendre en main.

Habituellement proposé aux alentours de 900 euros, le téléviseur Samsung 4K 70TU7025 affiche un prix de 768 euros chez Electro Dépôt.

Le Samsung Galaxy A51 à 289 euros

Cette année encore, Samsung a renforcé sa présence sur le secteur du smartphone milieu de gamme en sortant le très équilibré Samsung Galaxy A51. Comme toujours avec le constructeur sud-coréen, l’écran AMOLED de 6,5 pouces profite d’un calibrage de qualité, avec une luminosité élevée et un rendu colorimétrique inégalé dans sa gamme de prix.

Sous le capot, on déniche un SoC Exynos 9611 ainsi que 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration largement suffisante pour profiter d’une expérience globale fluide aussi bien dans la navigation Web que dans certains jeux. Le quadruple capteur dorsal offre une belle polyvalence photo. Quant à son autonomie, elle permet d’utiliser le téléphone pendant toute une journée.

Le Samsung Galaxy A51 est vendu 289 euros chez Electro Dépôt. Qui plus est, Electro Dépôt permet le paiement en plusieurs fois, étalé sur 4 à 20 mois.

Le moniteur déporté Asus Zenscreen à 199,80 euros

Avec la démocratisation du télétravail, nombreuses sont les personnes qui se sont retrouvées à travailler sur un simple ordinateur portable chez elles. Il est devenu nécessaire de bien s’équiper pour garder un certain niveau de productivité. Mais tout le monde n’a pas la place pour un deuxième écran. Ce moniteur portable d’Asus est une bonne alternative pour travailler sereinement sans s’encombrer. Il s’agit d’un écran portable Full HD de 15,6 pouces qui se branche en USB 3.0 à un ordinateur.

Cette connexion permet non seulement d’afficher le bureau sur un autre écran mais également d’alimenter le Asus Zenscreen. Particulièrement compact, avec ses 590 grammes et ses 8 mm d’épaisseur, il se range facilement, et ce même dans un sac à dos, ce qui lui permet de vous accompagner aisément dans vos déplacements.

Le moniteur portable Asus ZenScreen est proposé au prix de 199,80 euros chez Electro Dépôt. Là encore, la livraison à domicile est offerte.

La Lenovo Tab M10 à 158 euros

La Lenovo Tab M10 embarque tout ce à quoi on peut s’attendre d’une tablette abordable en 2020. Son écran tactile de 10,1 pouces offre un véritable confort de visionnage, idéal pour des films et séries en streaming.

Quant à l’ambiance sonore, elle est parfaitement retranscrite par les deux haut-parleurs Dolby Atmos. Sous son châssis gris métallisé, elle intègre un SoC Mediatek Helio P22T ainsi que 4 Go de mémoire vive. Une fiche technique qui permet à la Lenovo Tab M10 de rester fluide dans la plupart des situations, telles que la navigation web, le divertissement ou les tâches bureautiques. Niveau autonomie, la batterie de 5 000 mAh permet à cette tablette de tenir la cadence 7 heures durant.

À l’approche de Noël, la Lenovo Tab M10 affiche un tarif de 158 euros chez Electro Dépôt.