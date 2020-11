Le déconfinement de la France et les fêtes de fin d'année arrivent, mais la vraie bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire apparaître un wombat dans votre salon grâce à la réalité augmentée.

Les wombats. Qui n’aime pas les wombats ? Leurs petites oreilles mignonnes, leurs silhouettes un peu bedonnantes, leurs visages joufflus, leur perfection. Ces êtres gracieux, dont l’habitat naturel se trouve en Australie (donc un endroit inaccessible cette année) sont désormais à portée de main grâce à la magie de la réalité augmentée : en seulement quelques clics, vous pouvez les faire apparaître à côté de vous, depuis votre téléphone.

Il vous suffira pour cela de faire une recherche internet sur Google (peu importe le navigateur) avec une tablette ou un smartphone, Android ou Apple, et de taper « Wombat ». En dessous de Wikipédia, qui apparaît en premier, vous trouverez un autre résultat, qui vous propose de vous « retrouver face à face avec un wombat en 3D ».

Il n’y a plus qu’à cliquer, et tada ! Un wombat apparaitra en réalité augmentée à côté de vous, dans votre salon, dans votre salle de bain, dans votre voiture, où vous voulez.

Un bémol cependant : si votre téléphone ne supporte pas la technologie ARCore, vous pourrez voir l’animal en 3D sur l’écran de votre téléphone et le faire tourner sur lui-même, mais vous ne pourrez pas le faire apparaître en réalité augmentée dans votre environnement. Vous pouvez retrouver ici la liste des téléphones supportant ARCore. Si votre téléphone ne figure malheureusement pas dans la liste, il est temps d’en changer, très clairement.

Delightful use of AR !

Search for "wombat" on a smartphone. Click on the wiki result to View in 3D.

Insert life-size wombat. (Mine visited the living room, my patio and — for scale — my laundry basket.) pic.twitter.com/mzeHbUuqss

— Doris N. Truong (@DorisTruong) November 17, 2020