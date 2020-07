Parce que tout le monde adore les dinosaures, Google a ajouté la possibilité de faire apparaître certains spécimens n'importe où grâce à la magie de la réalité augmentée.

Vous avez toujours rêvé de voir un Velociraptor dans votre salon ? Google le permet grâce à la réalité augmentée et une fonctionnalité présentée le 30 juin sur son blog. Grâce à une simple recherche dans un navigateur, il est possible de faire apparaître l’un des dix spécimens concernés par ce partenariat entre la firme de Mountain View, Universal Brand Development, Amblin Entertainment et Ludia. Les dinosaures, présentés à l’échelle, sont bien évidemment inspirés de la saga de films Jurassic World.

Il faut bien évidemment disposer d’un smartphone ou d’une tablette compatible avec la réalité augmentée pour profiter de cette opportunité amusante. Dix dinosaures ont été choisis : Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon et Parasaurolophus. Les utilisateurs Android ont droit à des sons en bonus.

« Pour créer les dinosaures en 3D, nos artistes ont d’abord effectué des recherches pour découvrir des informations sur chaque spécimen. En plus de ces inspirations tirées de différentes formes de littérature, nos artistes ont travaillé avec des paléontologues et l’équipe derrière Jurassic World pour que les modèles soient les plus authentiques et réalistes possible. Même les plus petits détails, comme les irrégularités de la peau, sont importants », explique Camilo Sanin de chez Ludia, studio qui a développé le jeu vidéo Jurassic World Alive inspiré de Pokémon Go.

Malheureusement, marketing oblige, toutes les avancées scientifiques depuis Jurassic Park sur la représentation des dinosaures n’ont pas été prises en compte. Vous ne trouverez pas de couleurs vives ni de plumes, mais des conceptions datées, basées sur la volonté de Spielberg d’avoir des monstres effrayants à l’écran.

Comment faire apparaître un dinosaure dans son salon ?

Sur Android (Android 7 et plus)

Il suffit de taper le mot ‘Dinosaure’ ou le nom de l’une des dix espèces sur l’application Google ou via une recherche Google (peu importe le navigateur) puis de cliquer sur ‘Voir en 3D’.

Sur iOS (iOS 11 et plus)

Sur iOS, la marche à suivre est la même, sauf qu’il est nécessaire de passer par l’application Google ou les navigateurs Chrome et Safari.

À noter que les utilisateurs Android ont accès à un carrousel pour naviguer plus rapidement entre les différents dinosaures. On conseillera de privilégier cette fonctionnalité dans un environnement extérieur, plus adapté à l’échelle des spécimens. Bien entendu, vous pourrez toujours essayer de faire apparaître un Tyrannosaurus Rex dans votre chambre et ajuster sa taille au besoin (c’est automatique sur Android et manuel sur iOS).

Crédit photo de la une : Maxime Claudel pour Numerama