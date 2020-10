Une attestation dérogatoire de déplacement est obligatoire dans les villes soumises à un couvre-feu à partir du samedi 17 octobre 2020. Comment la télécharger ? Comment la remplir ? Quels sont les cas qui autorisent une sortie après 21h et avant 6h du matin ?

Depuis l’annonce du couvre feu à 21h dans plusieurs grandes agglomérations françaises, il était assez évident que la question de l’attestation dérogatoire de déplacement reviendrait. Jean Castex, dans une intervention le 15 octobre 2020, a annoncé son retour, précisé par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle attestation dérogatoire de déplacement. Les attestations seront disponibles à partir du vendredi 16 octobre 2020, d’après le site du gouvernement.

Où télécharger l’attestation de déplacement ?

Gérald Darmanin a précisé que l’attestation dérogatoire de déplacement pendant le couvre-feu serait valable sur plusieurs formats :

Impression de l’attestation avec une imprimante

Présentation de l’attestation dûment remplie par un générateur disponible sur les sites du gouvernement et du ministère de l’Intérieur

Présentation de l’attestation recopiée à la main sur papier libre

Le gouvernement a en plus ajouté un numéro vert, pour informer les personnes sur ces sujets. Il peut être joint gratuitement au 0800 130 000.

Où et quand l’attestation est-elle nécessaire ?

Elle sera nécessaire dans toutes les villes où un couvre-feu a été décrété. Au 15 octobre 2020, il s’agit de :

Paris

Grenoble

Lille

Lyon

Aix-Marseille

Montpellier

Rouen

Saint-Etienne

Toulouse

Ces villes sont comprises au sens de leur agglomération, ce qui, pour Paris par exemple, inclut l’Île-de-France.

L’attestation sera obligatoire pour sortir de chez soi après 21h et jusqu’à 6h du matin dès le samedi 17 octobre. Pour clarifier, il faut comprendre que samedi 17 octobre, à 21h, le couvre-feu entrera en vigueur et sera effectif jusqu’à 6h du matin le dimanche, avant de reprendre dimanche soir.

Dans quel cas l’attestation est-elle valable ?

À partir de 21h, tous les lieux accueillant du public devront fermer. Il ne sera donc plus possible d’être dans un bar, un restaurant ou un cinéma. Cela dit, les exceptions qui justifient une sortie — et donc la présentation de l’attestation de déplacement — existent. Jean Castex les a listées :

Acheter des médicaments dans une pharmacie

Travail de nuit

Train ou avion qui arrivent ou partent après 21 heures : il faudra pouvoir montrer son billet en plus de l’attestation

Un proche en situation de dépendance

Sortir son animal de compagnie près de chez soi

12 000 policiers mobilisés de nuit veilleront au respect du couvre-feu.

Quelle est la durée de validité de l’attestation ?

Comme pendant le confinement, cette nouvelle attestation sera valable une heure à partir du moment où elle est remplie.

Jusqu’à quand l’attestation est-elle obligatoire ?

Jusqu’à la fin du couvre-feu. Dans un premier temps, le gouvernement a acté que ce couvre-feu durerait 4 semaines (jusqu’à la mi-novembre 2020) et qu’il avait déjà demandé à ce qu’il soit prolongé de 2 semaines (jusqu’à décembre 2020). Si le couvre-feu est de nouveau prolongé, la période d’utilisation de l’attestation le sera d’autant.

