Le président de la République présentera, après le conseil de défense consacré à la pandémie de Covid-19 organisé à 11h, de nouvelles annonces pour la France. Voici comment suivre son allocution.

Ce sont des annonces qui devraient permettre de « donner de la visibilité sur les prochaines semaines ». Le jeudi 10 septembre 2020, le président de la République a évoqué en ces termes les décisions qui seront prises lors de ce conseil de défense. En déplacement en Corse, Emmanuel Macron a également déclaré qu’il fallait « être exigeants, réalistes, sans céder à quelque panique que ce soit ».

Alors que la pandémie de coronavirus continue de gagner du terrain et que le nombre de cas positifs détectés augmente (même proportionnellement à l’augmentation du nombre de tests), le gouvernement va devoir présenter des solutions.

Comment suivre le discours d’Emmanuel Macron en direct ?

Quand ? Le vendredi 11 septembre 2020. Le conseil de défense se tient à 11h, l’allocution aura lieu à la fin de ce dernier, soit probablement aux alentours de midi.

Le vendredi 11 septembre 2020. Le conseil de défense se tient à 11h, l’allocution aura lieu à la fin de ce dernier, soit probablement aux alentours de midi. Où ? Comme pour toutes les annonces majeures, les chaînes d’informations en continue retransmettront la conférence. Vous pourrez notamment la suivre sur FranceTVInfo, TF1 / LCI, ou encore BFMTV. Sur Internet, les comptes Twitter et Facebook d’Emmanuel Macron et du gouvernement devraient, comme à chaque fois, diffuser aussi en direct sa prise de parole.

Quelles annonces sont attendues ?

Avec 9 843 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés le jeudi 10 septembre 2020, 73 nouveaux clusters et un taux de positivité de tests de 5,7 %, les chiffres augmentent de façon significative. Le docteur Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, a d’ailleurs prévenu que « le gouvernement va être obligé de prendre des décisions difficiles dans les huit à dix jours maximum » le 9 septembre, deux jours avant l’annonce du conseil de défense.

Il est notamment possible que les personnes dites « à risque », soit les plus âgées et dont la santé est fragile, soient encouragées à faire encore plus attention, voire à s’isoler. De même, la question de l’ouverture des lieux publics pourrait être abordée ; dans les Bouches-du-Rhône par exemple, les bars sont obligés de fermer à 23 heures depuis la fin août 2020.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo