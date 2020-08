Samsung s'est engagé en 2020 à mieux suivre ses produits du côté du logiciel. Toutes les gammes et tous les modèles ne seront pas traités de la même manière.

Le 6 août 2020, au lendemain de l’annonce des nouveaux Galaxy Note, Samsung s’est engagé à suivre plus durablement ses appareils, du côté du logiciel notamment. C’est l’un des soucis récurrents sur Android : au-delà des gammes Pixel de Google, qui bénéficient d’un suivi long terme efficace, les constructeurs rechignent à suivre les modèles de smartphones dans le temps. Cet état de fait accentue la fragmentation sur le long terme et ne permet pas aux clients de faire des choix durables. À l’opposé, sur iOS, Apple a pour habitude de suivre ses appareils entre 5 et 6 ans du côté des mises à jour logicielles.

Samsung s’est donc engagé à faire en sorte que ses smartphones et tablettes aient un suivi durable des mises à jour d’Android. Cela signifie que pour un modèle sorti en 2020 comme le Galaxy Note 20, on peut s’attendre à 3 générations de mises à jour Android dessus. La promesse est applicable pour certains smartphones (S, Note, pliants et certains de la gamme A) et tablettes du constructeur qui sortiront dans les années qui viennent, mais est aussi rétroactive pour certains modèles. Samsung a précisé sa démarche dans un communiqué de presse.

Vous les retrouverez ci-dessous.

Est-ce que mon smartphone Galaxy sera mis à jour 3 ans ?

Smartphone Tablette Toute la gamme Galaxy S20 (Ultra, Plus, 5G) Toute la gamme Tab S7 (Plus, 5G) Toute la gamme Galaxy S10 (Plus, 10e, Lite, 5G) Toute la gamme Tab S6 (Lite, 5G) Toute la Gamme Galaxy Note 20 (Ultra, Plus, 5G, Lite) Toute la gamme Galaxy Note 10 (Plus, 5G, Lite) Galaxy Z Fold 2 (et 5G) Galaxy Z Flip (et 5G) Galaxy Fold (et 5G) Galaxy A71, 51 et A90 (et les smartphones 5G)

On peut regretter que toutes les gammes ne soient pas traitées de la même manière. On voit que les fers de lance auront le droit à des mises à jour par défaut pendant 3 ans, sans exception. Mais les smartphones moins onéreux, notamment ceux de la gamme A, pourraient ne pas tous être concernés à l’avenir.

Reste que cet engagement est un progrès pour les consommateurs qui choisissent Android.

